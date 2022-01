Covid : face aux inquiétudes à l'école, la rectrice de Normandie veut rassurer parents et enseignants

Elèves cas contact priorisés lors des dépistages, autotests, renforts de professeurs dans les établissements scolaires : la rectrice de l'académie de Normandie, Christine Gavini-Chevet, veut rassurer et réitérer son soutien aux parents d'élèves et aux enseignants.

"Nous voulons rassurer les parents et affirmer notre soutien aux enseignants", assure Christine Gavini-Chevet, rectrice de l'académie de Normandie. Face à la flambée épidémique due au variant Omicron, la rectrice veut rassurer : "Tout est mis en œuvre pour que les écoles, collèges et lycées restent ouverts" et met l'accent sur quelques points d'organisation dans les établissements scolaires.

Les parents d'élèves cas contacts ont la journée entière pour récupérer leur enfant

Dès qu'un élève est déclaré cas contact, l'un de ses parents doit venir le chercher à l'école afin de lui faire faire un test de dépistage covid. "Nous voulons préciser que les parents ont toute la journée pour venir chercher leur enfant à l'école, ils ne doivent pas venir en urgence, dès l'appel de l'établissement scolaire, rassure Christine Gavini-Chevet, car nous comprenons bien que les parents ne peuvent pas toujours se libérer de leur journée de travail pour venir chercher leur enfant." Dès qu'un enfant est donc cas contact, "nous demandons que les établissements scolaires prévoient une salle pour placer ces élèves en quarantaine", jusqu'à ce qu'un parent puisse venir le récupérer.

Les élèves priorisés pour les dépistages

Un autre problème rencontré par les parents est celui des tests de dépistage : les pharmacies sont débordées, beaucoup n'ont plus de boîtes d'autotests en stock. "A partir de lundi 10 janvier, il y aura davantage de centres de dépistage dans l'académie de Normandie, nous y travaillons étroitement avec l'Agence régionale de santé", assure la rectrice. Une nouvelle mesure va également être mise en place : les élèves qui doivent faire un test covid pour revenir en classe seront prioritaires. "Ils passeront avant une personne qui viendrait se faire tester par exemple pour faire une sortie ou pour un loisir", précise Christine Gavini-Chevet.

Davantage de professeurs recrutés pour remplacer les absents

Si près de 1800 élèves ont été contaminés par le coronavirus une semaine après la rentrée, les professeurs sont aussi concernés : 55 enseignants ont dû s'absenter ces derniers jours dans l'académie de Normandie pour cause de covid, et 500 classes ont été fermées dans la région. Pour faire face au manque de professeurs, le recrutement de contractuels supplémentaires continue dans la région. "Nous recrutons depuis novembre, mais nous allons élargir nos recrutements à des bac +2, alors que nous recrutons d'habitude à bac +5", explique la rectrice de l'académie de Normandie, qui a également sollicité des enseignants retraités pour venir en renfort. "Plusieurs dizaines d'entre eux se sont montrés intéressés."

Une cellule d'écoute toujours en place

Depuis le début de la crise sanitaire, une cellule d'écoute est mise en place, "afin que nous puissions répondre aux questionnements que peuvent avoir les parents d'élèves, face à un protocole sanitaire qui est compliqué".

Des enseignants fatigués et en colère

Toutes ces mesures mises en place sont "sans précédent, car le nombre de cas de covid dans l'académie de Normandie n'a jamais été aussi élevé", reconnaît Christine Gavini-Chevet. Une situation qui met les enseignants à rude épreuve : des syndicats ont lancé un appel à la grève pour jeudi 13 janvier, pour dénoncer un protocole sanitaire difficile à mettre en place. "On comprend bien les inquiétudes des professeurs et de tous les personnels de l'Education nationale, assure la rectrice, nous partageons tous ces difficultés, et nous leur adressons notre plus grand soutien."