Covid : huit classes sont fermées dans l'Indre, les tests salivaires vont reprendre

Les enfants berrichons ont retrouvé le chemin de l'école il y a un peu moins d'une semaine. Depuis, quelques cas de Covid ont été détectés dans certains établissements de l'Indre, entraînant la fermeture temporaire de classes.

Huit classes sont actuellement fermées dans le premier degré (à la date du 8 septembre), indique Jean-Paul Obellianne, le Directeur académique des services de l'Éducation nationale de l'Indre (DASEN). Aucune classe n'est fermée dans le second degré.

École élémentaire Saint-Éxupéry à Issoudun : deux classes sont fermées (reprise le 10 septembre), une troisième classe est fermée (reprise le 14 septembre)

: deux classes sont fermées (reprise le 10 septembre), une troisième classe est fermée (reprise le 14 septembre) École maternelle Buffon à Châteauroux : une classe fermée (reprise le 13 septembre)

: une classe fermée (reprise le 13 septembre) École élémentaire Michelet à Châteauroux : une classe fermée (reprise le 13 septembre)

: une classe fermée (reprise le 13 septembre) École Saint-Martial à Châteauroux : une classe fermée en maternelle, une classe fermée en primaire (reprise le 14 septembre)

: une classe fermée en maternelle, une classe fermée en primaire (reprise le 14 septembre) École élémentaire Raoul Janvoie à Buzançais : une classe fermée (reprise le 14 septembre)

Reprise des tests salivaires et vaccination des 12-17 ans

Le DASEN de l'Indre indique également que les tests salivaires vont reprendre dans le département à partir du lundi 13 septembre. L'objectif est de faire des tests dans quatre à six écoles par semaine dans les territoires où l'incidence est la plus marquée.

Du côté de la vaccination des adolescents volontaires, l'injection de la première dose aura lieu en septembre et la deuxième sera administrée avant les vacances d'automne. La vaccination est organisée par les centres de vaccination de l'Indre, en partenariat avec chaque établissement scolaire du second degré, et concerne potentiellement entre 1.000 et 1.500 élèves, âgés de 12 à 17 ans.