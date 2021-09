Covid : huit classes fermées temporairement dans le Cher à cause de contaminations

La rentrée scolaire a eu lieu il y a une petite semaine et plusieurs cas de Covid ont été détectés dans des établissements du Cher. Comme le prévoit le protocole sanitaire, la classe doit fermer pour sept jours dès le premier cas positif. Au collège et au lycée en revanche, seuls les élèves non-vaccinés et non-immunisés devront respecter une période d'isolement de sept jours.

Dans le Cher, huit classes sont actuellement fermées dans le premier degré (bilan au 7 septembre).

École élémentaire Marcel Plaisant à Bourges : une classe fermée

: une classe fermée École élémentaire Louise Michel à Bourges : une classe fermée

: une classe fermée École élémentaire Aragon-Prévert à Bourges : deux classes fermées

: deux classes fermées École maternelle de Châteauneuf-sur-Cher : une classe fermée

: une classe fermée École élémentaire René Mariat à Lunery : une classe fermée

: une classe fermée École élémentaire de Plainpied-Givaudins : une classe fermée

: une classe fermée École élémentaire du Colombier à Vierzon : une classe fermée

Huit classes sont également fermées en ce moment dans l'Indre.