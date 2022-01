Covid : l'académie de Lille à la recherche d'enseignants remplaçants

Face aux cas de covid qui touchent les enseignants, la rectrice de l'académie de Lille lance un appel aux volontaires pour remplacer les professeurs absents. Invitée de France Bleu Nord ce vendredi, Valérie Cabuil indique que le pourcentage d'absents dans l'académie est comparable à celui de l'ensemble du territoire, à savoir 8%. "La période des absences, c'est maintenant, déclare la rectrice, mais là on a essayé de dégager au maximum notre potentiel de remplaçants." Pour ce faire, les formations destinées aux enseignants, qui les éloignent donc de leurs classes et nécessitent leur remplacement, sont pour l'instant supprimées. Mais cela reste insuffisant. C'est pour cette raison que Valérie Cabuil lance un appel aux bonnes volontés.

"On recrute, dit-elle, mais ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas parce qu'on a des postes qu'on arrive à trouver des candidats. _On fait appel à nos jeunes retraités_." Ces enseignants fraîchement partis de l'Education nationale sont donc sollicités aujourd'hui pour faire des vacations et éviter que trop de classes ne ferment. La rectrice précise que ces vacations seront rémunérées. Mais l'appel est plus largement ouvert aux diplômés niveau bac +2 minimum qui ont envie d'enseigner. Valérie Cabuil précise que le recrutement "ne se fera pas n'importe comment". Les candidats passeront un entretien avec un inspecteur avant de se voir attribuer une classe. La rectrice concède que tout cela va se faire dans l'urgence, "mais on sait faire" conclut-elle.

Selon les derniers chiffres du rectorat de Lille, 300 classes sont fermées mais aucune structure scolaire et depuis le 3 janvier, on recense 1915 cas positifs chez les élèves et 225 cas chez les personnels.