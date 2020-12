COVID : la directrice d'académie de la Manche en visite à Négreville sur le thème du protocole sanitaire

Elle est nommée depuis un mois sur le département de la Manche et a déjà sillonné le département. Sandrine Bodin, la directrice d'académie fait en ce moment le tour des écoles, collèges et lycées pour voir comment est appliquée le protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Pour elle c'est aussi une manière de constater les difficultés que peuvent rencontrer les équipes enseignantes. "Globalement ça se passe très bien en primaire en particulier le port du masque. C'est un travail collectif pour la sécurité des élèves et du personnel. C'est temporaire, frustrant mais nécessaire et tout le monde joue bien le jeu "

"Les enfants sont très courageux"

Sandrine Bodin s'est rendu ce matin à l'école primaire de Négreville entre Bricquebec et Valognes. Une école rurale de 87 élèves. La directrice d'académie y a rencontré les enseignants et des petits écoliers de grande section/CP. "On a fait de petits groupes pour qu'il n'y ait pas de prêts de matériel, on alterne aussi les jeux en libre-service un jour sur deux. Il y a des désinfections et des petits sens interdits " précise la directrice Cécile le Moine. "On avait l'habitude de faire des récréations tous ensemble mais là ce n'est plus possible, c'est une école de campagne, conviviale et ça on l'a perdu et on espère le retrouver très vite". Selon une enseignante "on essaye de tous faire au mieux les enfants aussi, le risque zéro n'existe pas mais les enfants sont très courageux".