Covid : le lycée Saint-Sauveur de Redon ferme ses portes à compter du mercredi 9 septembre

Le lycée Saint-Sauveur de Redon en Ille-et-Vilaine ferme ses portes en Bretagne à compter de ce mercredi 9 septembre. Quatre enseignants et de deux élèves sont contaminés par le Covid-19. Il ne rouvrira que dans 15 jours, le 23 septembre.

Trois enseignants et deux élèves ont été testés positifs au Covid-19.

C'est le premier et, pour l'instant le seul en Bretagne. Le lycée Saint-Sauveur de Redon en Ille-et-Vilaine ne rouvrira pas ses portes à compter du mercredi 9 septembre. En cause, quatre enseignants et deux élèves testés positifs au Covid-19 dans cet établissement qui compte 970 d'élèves.

"L’enquête conduite par les services de l’Éducation nationale, la direction diocésaine et l’Agence régionale de santé Bretagne (ARS) a permis d’identifier une vingtaine de personnes comme étant cas contacts à risque élevé. Conformément aux procédures sanitaires en vigueur, elles ont été placées à l’isolement pendant 14 jours, afin de prévenir tout risque de contagion", précise la préfecture d'Ille-et-Vilaine.

Les autorités annoncent qu'un premier enseignant du lycée a été testé positif le 4 septembre, puis trois autres et deux élèves le 8 septembre. Parmi les cas contacts, l'ARS a recensé 15 enseignants et 5 personnels de direction, ne pouvant dès lors plus exercer leur activité au sein de l'établissement.

L'arrêté de la préfète Michèle Kirry ayant été pris à 21h ce mardi 8 septembre, l'internat reste ouvert jusqu'au mercredi matin, les élèves internes peuvent passer la nuit là-bas.

L'établissement ne rouvrira ses portes qu'à partir du 23 septembre. D'ici-là, une continuité pédagogique sera assurée par les enseignants.

Des mesures sanitaires de plus en plus contraignantes à venir

Par ailleurs, la circulation du virus s’intensifie dans la métropole rennaise. En raison de l’évolution défavorable de la situation sanitaire, la préfecture, la mairie de Rennes et l'Agence Régionale de Santé prévoient de nouvelles mesures. Elles seront annoncées ce mercredi matin.

Des mesures comme l'extension des zones où le masque est obligatoire, là où notamment la densité et le brassage de populations sont propices à une diffusion rapide du virus.

Plusieurs nouveaux cas dans la région

Quatre élèves du lycée Jean Brito de Bain-de-Bretagne sont positifs au coronavirus. Ils sont placés en quatorzaine, ainsi que quelques cas contacts.

L’école élémentaire du Chat Perché de Noyal-Chatillon-sur-Seiche place une classe en quatorzaine après avoir enregistré elle-aussi un cas de contamination. Enfin à Saint-Malo, des élèves sont également mis en quatorzaine.