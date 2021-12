Covid : "Le niveau 3 du protocole sanitaire dans les écoles est lourd, mais on l'a déjà appliqué, on est prêt"

Le masque est de retour en extérieur dans les écoles, avec l'application du niveau 3 du protocole sanitaire, décidé lundi 6 décembre en conseil de défense sanitaire et annoncé dans la soirée par le Premier ministre Jean Castex, et le ministre de la santé Olivier Véran. Un protocole qui va nécessiter une réorganisation dans les établissements scolaires. Laurence Guillouard est enseignante en petite et moyenne sections à Eterville (Calvados) et secrétaire départementale du SNUIPP dans le Calvados. Elle était l'invitée de la matinale de France Bleu Normandie mardi 7 décembre.

France Bleu Normandie : Ce retour au niveau 3 du protocole sanitaire signifie donc le retour du masque à l'extérieur. Est-ce que c'est une mesure suffisante selon vous ?

Laurence Guillouard : On ignore encore si cela sera suffisant. Mais une chose est sûre : au vu de la propagation fulgurante de l'épidémie, il fallait faire quelque chose.

FBN : Il y a eu beaucoup de changements ces dernières semaines à l'école, notamment la mesure qui disait que les classes ne fermeraient plus dès le premier cas positif, qu'est-ce que cela vous inspire ?

LG : On nous avait vraiment surpris parce qu'on croyait que l'épidémie était en train de progresser, surtout chez les enfants les moins de 11 ans. Et un tel allégement était incompréhensible, puisque les élèves pouvaient revenir dès qu'ils ont un test négatif, il n'y avait plus cette période de deux ou trois jours d'attente lorsqu'on est cas contact. C'était extrêmement surprenant. On a donc appris que le niveau 3 serait mis en place jeudi et il reste quand même des interrogations : est-ce que les élèves reviendront dès qu'ils auront un test négatif ? Est-ce qu'il va y avoir quelques jours d'isolement ? Ces interrogations-là demeurent.

FBN : Désormais le midi, aux récréations, les élèves vont devoir rester avec leur classe, ce qui signifie que le brassage entre les différents élèves est terminé. Ça nécessite une nouvelle organisation pour les enseignants, pour la direction ?

LG : Oui, c'est vrai, il faut retravailler notre organisation. On a déjà connu le niveau 3 il y a un an à peu près. Donc on va dire que les écoles connaissent déjà le protocole, elles l'ont déjà appliqué. C'est un protocole plutôt lourd, c'est vrai, puisqu'il faut éviter vraiment tout passage.

FBN : Parmi les mesures mises en place dans les écoles pour éviter les contaminations, on parle beaucoup d'aération, la ventilation des classes. Est ce qu'aujourd'hui, les classes sont elles sont équipées pour cela ? Où en est on des travaux ?

LG : Si on parle de ventilation naturelle, c'est déjà forcément ouvrir les fenêtres. Dans beaucoup d'établissements, c'est assez facile, mais il y a quand même des établissements qui s'y prêtent mal, par exemple des établissements du second degré où on ne peut pas ouvrir complètement les fenêtres. C'est vraiment un tout petit filet. Maintenant quand on peut ouvrir, on le fait, mais avec les températures de la saison, ça n'est pas ouvert en continu. Quant aux purificateurs d'air, personnellement je ne connais aucune école où il y en a dans le Calvados... il doit y en avoir, mais c'est très loin d'être une majorité.

FBN : Il a donc fallu que les enfants mettent le masque, l'enlèvent, le remettent... comment les enfants vivent-ils ces chamboulements ?

LG : Dans l'ensemble, ils s'adaptent bien, on peut le dire. Après, ce qui sera compliqué avec ce nouveau protocole, c'est qu'ils ne verront pas leurs camarades des autres classes sur le temps scolaire, ni en récréation, ni au moment de la restauration. Et c'est sûr que pour certains, c'est difficile de ne pas pouvoir voir les copains et les copines.

Le moral des enseignants est assez morose, nous sommes habitués à avoir des projets, organiser des sorties, or tout est à l'arrêt. - Laurence Guillouard, secrétaire départementale du SNUIPP dans le Calvados.

FBN : On sait que les enfants sont très touchés par le covid en ce moment, en particulier les 6-10 ans en Normandie. Est-ce que selon vous les mesures qui ont été prises sont adaptées ?

LG : Oui, déjà le fait que ce soit un protocole plus strict, qu'il n'y ait pas de brassage, ça va forcément limiter les contaminations à l'école. Maintenant, c'est compliqué sur le terrain : par exemple quand un enseignant est absent pour diverses raisons, comment fait-on ? On ne peut plus répartir ses élèves dans les autres classes. Donc forcément, l'application du protocole va poser des problèmes d'organisation. Dans le quotidien à l'école, ne pas brasser les élèves, tout ça n'est pas compliqué à organiser. Ce qui sera difficile, ça sera plutôt les imprévus.

FBN : Après presque deux ans de pandémie, quel est l'état de vos collègues, où en est votre moral ?

LG : Il est plutôt assez morose, car on ne peut pas se projeter. Les enseignants sont habitués à avoir des projets, organiser des sorties, voire des classes découvertes. Or là, tout est à l'arrêt, on doit tout faire à la dernière minute. C'est très difficile de se projeter sur l'année scolaire en cours, et par conséquent, c'est démotivant pour nous.