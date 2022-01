Covid : Le président de l'université de Rouen promet des sessions de partiels de substitution

"On va mettre en place des examens de substitution pour permettre à celles et ceux qui sont empêchés de passer leurs partiels, de pouvoir le faire dans quelques semaines" a annoncé ce jeudi matin Joël Alexandre le président de l'Université de Rouen Normandie, invité de France Bleu Normandie.

Ces sessions de substituions étaient une demande des étudiants inquiets en raison de la propagation rapide du variant Omicron qui entraîne ces derniers jours des records contaminations et de cas contacts alors que c'est la pleine période des partiels dans les universités.

Ces examens se tiennent pour la plupart en présentiel avec protocoles bien définis a assuré Joël Alexandre. "On fait des mesures de Co2 qui nous permettent de rester dans les normes. Evidemment le port du masque et le gel hydroalcoolique. Le point faible reste la pause déjeuner" convient le président de l'université.

150 cas recensés à ce jour sur 33 000 étudiants

Joël Alexandre se félicite en tout cas que ces examens puissent se tenir en présentiel malgré la situation sanitaire. Il estime que c'est un plus pour les étudiants et pour l'instant le Covid ne s'est pas invité puisqu'il y a seulement "150 cas identifés sur 33 000 étudiants et 2 500 personnels".