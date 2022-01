Covid, réforme du bac, Parcoursup : "c'est trop dur" disent les élèves du lycée Prévert de Pont-Audemer

Sur les grilles de l'établissement, les élèves grévistes du Lycée Jacques Prévert à Pont-Audemer ont bricolé des affiches avec des feutres et du carton sur lesquelles on peut lire "Elèves en colère, notre avenir en galère" ou encore "Blanquer à Ibiza, l'école à Koh-Lanta". Pour Andréa, 17 ans, cette année de Terminale c'est presque une épreuve de survie. "C'est impossible de travailler, entre la pression qu'on nous met avec le Bac, la pression qu'on nous met avec la situation sanitaire, notre part de responsabilité : faire attention entre nous, alors qu'on est censé vivre nos plus belles années..." se désole la jeune fille.

Des pancartes ont été bricolées et accrochées aux grilles de l'établissement. © Radio France - Christine Wurtz

Entre la réforme du Bac et le Covid, c'est la double peine selon Gabin et Thomas qui jugent le protocole sanitaire trop laxiste. "Aujourd'hui on se retrouve dans une situation sanitaire où les cas explosent, les parents sont encore plus embêtés puisque les enfants ne sont plus seulement cas contacts, ils attrapent le Covid, c'est ingérable" explique Gabin, qui plaide pour un protocole du juste milieu, ni trop strict, ni trop léger. "Quand les profs attrapent le Covid, on a des heures de cours qui sautent et on n'a pas toujours les moyens de rattraper ça en distanciel parce que ce n'est pas forcément des choses qui sont préparées" ajoute Thomas. Difficile aussi de boucler le programme, tout cela dans le contexte d'une pandémie qu'ils subissent depuis la seconde. Certains élèves ont craqué. "Moi j'ai plein d'amis proches qui ont du partir dans d'autres lycées (pro), qui ont du faire une reconversion professionnelle parce qu'ils n'y arrivent plus, parce que c'est trop dur !" raconte Mathis, 16 ans, élève de Première. Et Parcoursup ajoute une pression supplémentaire. Le gouvernement réfléchit à reculer les épreuves de spécialités en juin, en même temps que la philosophie et le grand oral. Au lycée Prévert, les Terminales préfèreraient un report en avril ou en mai, pour étaler les révisions. Ils sont bien décidé à continuer de faire entendre leur voix et celle de tous les lycéens de France. Ils ont créé pour cela un compte Instagram, qui compte déjà plus de 400 abonnés.