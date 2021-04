Covid : un tiers d'élèves franciliens malades supplémentaires sur la dernière semaine de présentiel

Les établissements scolaires d'Île-de-France, comme dans tout le pays, ont fermé leurs portes pour trois à quatre semaines ce vendredi soir : une décision prise pour freiner l'épidémie de coronavirus, qui devrait être confortée par les chiffres en forte hausse des cas de covid détectés chez les élèves dans la dernière semaine de cours en présentiel.

Dans les sept derniers jours, pas moins de 10.051 élèves franciliens étaient malades du coronavirus : c'est un tiers de plus que la semaine précédente, alors que la tendance était déjà à la hausse depuis le début de l'année.

Six fois plus de classes fermées

Si au niveau national, le nombre de classes fermées a été multiplié par trois en lien avec le nouveau protocole sanitaire dans les départements sous surveillance renforcée (fermeture dès le premier cas et plus au troisième), c'est six fois plus en Île-de-France. Les académies de Versailles et Créteil sont les plus touchées du pays.

Au total, 5.757 classes ont dû fermer leurs portes dès cette semaine en raison de cas de covid : il n'y en avait qu'un millier la semaine précédente.