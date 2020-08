Pour éviter la fracture numérique, et donc sociale, le Secours Populaire du Puy-de-Dôme va remettre une centaine de tablettes ou ordinateurs aux enfants des familles les plus démunis. Faire des décrocheurs, des accrocheurs, c'est l'objectif de l'association quelques jours avant la rentrée scolaire.

Covid-19 : des ordinateurs remis aux familles les plus démunies par le Secours Populaire du Puy-de-Dôme

"J'ai trois filles à l'école, et je n'ai pas l'informatique à la maison". Cette mère de famille est venue, comme beaucoup, demander de l'aide au Secours Populaire à Clermont-Ferrand. Quelques jours avant la rentrée, elle n'est malheureusement pas la seule. "Je suis étrangère et je ne sais pas écrire". Un constat édifiant, que l'association connaît bien.

Sur le parvis, devant les locaux de l'association, les bénéficiaires se succèdent. "On aide 1250 familles chaque semaine" précise Nicole Rouvet, "pas seulement pour la rentrée scolaire, car le Covid nous a montré quoi, que tout le monde ne mange pas à sa faim dans notre pays, et que l'éducation est un pilier, il faut aller à l'école, il faut aller à l'école je le répète, et c'est très bien".

Le marché populaire a lieu une fois par mois © Radio France - Jean-Pierre Morel

L'ordinateur, c'est comme le stylo Bic à l'époque, tout le monde doit l'avoir - Nicole Rouvet, secrétaire nationale du Secours Populaire

Nicole Rouvet veut toutefois permettre aux plus démunis d'être dotés de matériel informatique. Pour cela, tout le monde va être sollicité. "Nous voulons offrir du matériel neuf, on va demander à l'Etat, à la Région, aux fondations, et aux constructeurs, de faire un geste".

Un peu plus loin, le stand dédié aux inscriptions accueille les familles. Pas seulement pour le numérique, mais aussi pour les sports. Car les activités sont de plus en plus chères. Mais la priorité reste le digital. Mais aussi l'aide aux devoirs.

Le 19 septembre, le Secours Populaire va organiser une rencontre entre les familles et une vingtaine d'étudiants afin de mettre en place un système pour la rentrée.