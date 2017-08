CP dédoublés et rythmes scolaires à la carte, les nouveautés de la rentrée

Les enseignants font leur rentrée ce vendredi 1er septembre. L'académie de Strasbourg prend en charge cette année plus de 180.000 enfants dans le premier degré et près de 150.000 jeunes dans le second degré, des chiffres stables d'une année sur l'autre.

Les enfants reprennent le chemin de l'école ce lundi 4 septembre, trois jours après les enseignants. En Alsace, dans les écoles primaires et maternelles de l'académie de Strasbourg, c'est à dire dans le premier degré, ils seront un peu plus de 180.000, encadrés par près de 9.000 enseignants. Près de 150.000 jeunes rejoindront la semaine prochaine collèges et lycées, où les attendent 11.400 professeurs.

Parmi les nouveautés de cette rentrée, le retour à la semaine de quatre jours, laissé à l'appréciation des communes. Au final, dans le Haut-Rhin, une commune sur deux a décidé de repasser à la semaine de quatre jours. Ces communes, souvent de dimension modeste, accueillent un tiers des élèves. Elles sont 56% dans le Bas-Rhin à revenir aux quatre jours, ce qui représente un quart des écoliers. En tout, les trois quarts des enfants conservent la semaine à 4 jours et demi. Ils habitent essentiellement dans les grandes villes, comme Strasbourg ou Mulhouse, où les collectivités ont mis en place de nombreuses activités périscolaires. Elles ont aussi recruté en conséquence.

Des classes de 12 élèves en secteur défavorisé

Autre nouveauté, les classes de CP dédoublées en REP+. Les effectifs de cours préparatoire sont bien coupés en deux partout, dans les établissements situés dans ces secteurs en difficulté, sauf en classes bilingues, où les enfants sont déjà encadrés par deux enseignants. Cela représente près de 150 classes de CP en Alsace, soit 55 classes de 12 à 15 élèves dans le Bas-Rhin et 94 dans le Haut-Rhin. De plus, tous les petits CP seront aussi soumis cette rentrée à des évaluations en français et en math, durant la deuxième quinzaine de septembre, entre le 17 et le 28 septembre.

30% d'élèves handicapés en plus

L'Alsace accuse un retard en matière de prise en charge des élèves handicapés. Les effectifs d'enfants handicapés pris en charge dans l'académie ont progressé de 30% par rapport à l'an dernier. 2.500 enfants seront accueillis cette année dans les établissements scolaires de la région. Du coup il a fallu recruter des encadrants supplémentaires. L'académie de Strasbourg a aussi décidé de réaffecter des emplois aidés à l'accompagnement de ces enfants handicapés pour compléter son contingent d'auxiliaires de vie scolaire.