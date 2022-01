Craon : des retraités bénévoles viennent lire des histoires à des enfants de maternelle

Toutes les semaines, 14 retraités font le tour des écoles maternelles de Craon pour venir faire la lecture aux enfants. Bénévoles de l'association Lire et faire lire, c'est pour eux, comme pour les professeurs, une bonne initiative pour créer un lien entre générations et inciter à la lecture.

À Craon, et dans tout le département de la Mayenne, des retraités viennent lire des histoires à des enfants de maternelles, toutes les semaines. Ces seniors sont tous bénévoles à l'association Lire et Faire lire, qui a lancé cette initiative.

Ce jour-là, le thème des lectures, c'était le loup à l'école maternelle Erik Satie. Un petit groupe de six enfants est autour de Gisèle, la bénévole qu'ils rencontrent toutes les semaines. "J'adore les livres, rit la retraitée, qui est bénévole de l'association Lire et faire lire depuis huit ans. J'adore lire des histoires, et je l'ai beaucoup fait avec mes petits enfants. Ici, on passe des bons moments. Quand on est ensemble, ils me racontent aussi leurs histoires, ils sont tout à fait à l'écoute."

Au programme : des lectures choisies par le professeur, mais aussi un peu de chants et beaucoup de rires. Le but : à la fois créer un lien intergénérationnel, mais aussi intéresser les élèves à la lecture, avec une personne qui n'est pas leur professeur. Ils sont 14 bénévoles à faire ça chaque semaine dans les écoles maternelles de Craon, sur leur temps libre. Mais l'opération se tient dans tout le département, et l'association cherche toujours à recruter.