Craon : les parents d'élèves de l'école Henri Matisse dans la rue

Après la manifestation de samedi, nouvelle mobilisation, ce mardi, des parents d’élèves de la maternelle Henri Matisse de Craon. Une soixantaine de personnes se sont rassemblées pour protester contre la fermeture d'une des deux classes de maternelle.

Ils refusent d’avoir une classe en moins dans leur école et ils ont défilé dans les rues de Craon jusqu’à la mairie pour le faire savoir. Avec des bocaux remplis de sable, de pâtes et de coquillages pour faire un maximum de bruit. Le cortège d’une soixantaine de personnes – parents et enfants – s’est élancé vers 16h30. Et malgré l'ambiance plutôt festive, les parents d’élèves ont peur pour l’avenir de l'établissement.

Si une des deux classes de maternelle est supprimée, les élèves de grande section seront affectés à l'école primaire et seront donc en cours avec des élèves de CP. Une mauvaise idée pour Maïté : « Si depuis toujours, les grandes sections sont rattachées au cycle de maternelle, ce n’est pas pour rien. On ne peut pas lancer des enfants de 5 ans du jour au lendemain dans une école primaire, entourés d’enfants qui sont prêts à aller en 6ème, alors que les élèves de grande section sont encore tout petits. Il faut leur laisser le temps de grandir. »

Les enfants de Mikaël sont passés par Henri Matisse. Ils sont désormais lycéens et étudiants, mais il a tenu à venir apporter son soutien aux parents d’élèves : « Si on ferme un classe de maternelle, on risque de fermer une classe en CP le jour où il n’y aura plus assez d’effectifs. Puis une classe de CE1, puis de CE2 et ainsi de suite. A terme, c’est toute l’école qui risque de fermer. »

Des craintes partagées par Sylvie, une maman d'élève très remontée après sa rencontre avec le directeur académique lundi soir : « J’avais l’impression d’être face à mon patron ! Les chiffres, les chiffres… Il ne nous a parlé que de chiffres ! Mais nous en tant que parents, on lui a dit que ce n’étaient pas des chiffres. Ce sont des enfants ! »

Les parents d'élèves de l'école Henri Matisse manifesteront devant l'inspection académique à Laval ce jeudi : c'est là que doit entérinée la carte scolaire de la rentrée 2017.