Craon : opération cantine blanche à l'école Saint-Joseph

Dans la commune du Sud Mayenne, la mobilisation des parents d'élèves de l'école privée Saint-Joseph a franchi un cap cette semaine. Pour s'opposer à l'augmentation voulue par le maire de près de 2 euros par repas pour certaines familles, les parents ont décidé de boycotter la cantine.

Juste avant les vacances de Noël, les parents qui ne sont pas domiciliés à Craon ont reçu un courrier les informant que dès la rentrée de janvier, le prix du repas de cantine augmenterait de près de 2 euros, passant 4€21 à 6€16. Cela représente près de 50% de hausse et un surcoût d'une trentaine d'euros par mois

Panier-repas et micro-ondes

Inacceptable et injuste pour les parents concernés qui ont réussi à obtenir le report de cette hausse à la rentrée prochaine. Mais pour ne pas que cette hausse soit appliquée, ils montrent leur mécontentement en menant des actions. Toute cette semaine, les parents boycottent la cantine de l'école. A la place, ils se sont organisés : chaque matin, les enfants concernés apportent un petit panier-repas. Et le midi, quelques parents se rendent disponibles pour encadrer les enfants. Les plats sont réchauffés au micro-ondes et tout se passe dans une ambiance conviviale au sein d'une pièce de l'école. Jeudi midi, il y avait 22 enfants à la "cantine parallèle" accompagnés de huit parents qui ont assurés la surveillance de 12h15 à 13h30.

L'opération Cantine blanche se poursuit ce vendredi avec une surprise qui attend les enfants : une galette des rois en dessert.