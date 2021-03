Il a craqué et passé un mois en hôpital psychiatrique, un étudiant caennais raconte sa détresse

Le Phénix sur le campus 1 de l'Université de Caen, point de départ de toutes les manifestations étudiantes, ne voit plus guère passer grand monde depuis le début de la crise sanitaire. Mais une trentaine d'étudiants a décidé de s'y retrouver ce mardi après-midi pour se faire entendre et exprimer leur détresse. Isolés avec les cours en distantiel, précarisés avec la raréfaction des petits jobs étudiants, tous ont le sentiment que leur jeunesse est sacrifiée.

Un quotidien devenu insupportable

Un an que les cours en distantiel sont devenus leur quotidien. Un an qu'il a fallu s'adapter comme le raconte Marie, étudiante en socio. "On ne se voit plus, on est sur nos ordinateurs à suivre les cours sur Zoom, avec les coupures, les difficultés techniques, ça devient insupportable". Insupportable au point de faire des ravages. Léon, étudiant en arts du spectacle, n'a pas supporté le deuxième confinement.

"J'ai fait un gros craquage psychologique, j'ai passé un mois et demi en hôpital psychiatrique. Je commence à essayer de reprendre tout doucement". Mais ce sera long reconnait ce jeune homme qui s'avoue complètement perdu sur son avenir. "Aujourd'hui, je sors dans la rue pour voir des gens, même si on ne voit pas les sourires, on voit les yeux, et ça fait du bien, un peu de vie..."

"Je n'ai pas supporté le deuxième confinement... et j'ai craqué" Léon 19 ans, étudiant en arts du spectacle Copier

A ces difficultés psychologiques, s'ajoute pour certains l'épreuve financière. Lauriane a réussi à garder son job de serveuse, mais ça reste compliqué confie cette étudiante en histoire. "Je n'ai plus d'heures supplémentaires, ni de primes, ni de pourboires, ce qui représentait beaucoup dans la restauration".

L'appel à l'aide lancé au gouvernement

Alors face à cette situation qui s'éternise, Octave Moreau, étudiant en master 2 pour être professeur des écoles, un des organisateurs du rassemblement appelle tout simplement le gouvernement à l'aide. "Les étudiants veulent apprendre, et ils ont faim, il faut absolument leur donner ces moyens !" Et il s'agace qu'aujourd'hui sur les campus, le débat ne porte que sur l'islamogauchisme. "Pensons plutôt à tous ceux qui ne survivent que grâce à l'aide alimentaire distribuées par les associations caritatives". Dépuis le mois de décembre, le secours populaire a mis en place une distribution hebdomadaire sur le campus 2 à Caen et a vu le nombre de bénéficiaires tripler.