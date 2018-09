Patrick Gendraud et Annie Partouche, la directrice académique dans l'Yonne

Yonne, France

La décision sur la création ou non d'un collège dans le nord de l'Yonne pourrait bien se faire attendre. Un séminaire à huis clos, au conseil départemental, sera pourtant consacré à la situation des collèges icaunais mardi 11 septembre. Le président du département, Patrick Gendraud a laissé entendre ce mardi, en conférence de presse, que les conditions ne sont pas forcément réunies pour construire le nouveau collège.

140 élèves en moins dans les collèges de l'Yonne cette année

Patrick Gendraud a insisté sur la démographie des collégiens. "Sur l'ensemble des 31 collèges du département, il y en a 23 qui voient leur effectif diminuer. Nous avons une baisse de 140 élèves sur le plan départemental. Cette donnée s'invitera au débat pour les éventuels projets que nous aurions dans les années à venir". Le président du conseil départemental assure qu'il faut se laisser le temps de décider, car un nouveau collège, c'est sérieux : 15 à 20 millions d'euros. "Ne vous attendez pas à voir de fumée blanche sortir mardi prochain", annonce Patrick Gendraud.

Des effectifs en baisse aussi dans les écoles

Car c'est la tendance démographique à moyen terme qu'il faut regarder. "Ce que l'on constate depuis plus de 4 ans, c'est que tous les ans, dans le premier degré (écoles maternelles et élémentaires), il y a une perte d'effectif de 350 à 500 élèves par an, explique Annie Partouche, la directrice académique dans l'Yonne. Ce qui est énorme. Si l'on se projette dans les 5 à 10 ans, il va y avoir une incidence sur les effectifs dans les collèges".

Le conseil départemental a commandé une étude démographique, car la hausse de la population au nord de l'Yonne n'est plus aussi importante qu'il y a quelques années. Autant d'indicateurs qui ne vont pas dans le sens de la création d'un nouveau collège.