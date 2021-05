Cinq mois sans professeur d'histoire-géographie : les parents d'élèves du collège de Crémieu en colère

Une dizaine de parents d'élèves et deux enseignants ont manifesté ce mercredi en fin de matinée devant le collège Lamartine à Crémieu (Isère). Ils sont en colère en raison de l'absence d'une enseignante d'histoire-géographie depuis décembre dernier et dénoncent les conditions de remplacement.

Une dizaine de parents d'élèves du collège Lamartine à Crémieu, dans le Nord-Isère ainsi que deux enseignants ont manifesté ce mercredi à 11h30 devant l'établissement pour dire leur colère en raison de l'absence d'une enseignante d'histoire-géographie, en arrêt maladie depuis début décembre. Cinq classes de la 6e à la 4e, soit environ 150 élèves, se sont retrouvés sans professeur pendant près de cinq mois.

Deux professeurs pour une seule matière et du distanciel

Deux remplaçants ont récemment été nommés par le rectorat de Grenoble pour assurer les 15 heures de cours hebdomadaires de l'enseignante. Un professeur a pris ses fonctions le 26 avril, le second est arrivé ce mercredi mais l'un d'entre eux ne peut assurer que des cours en distanciel. Une situation aberrante selon Bénédicte Kébaïli, membre de la fédération des parents d'élèves (FCPE) du collège de Crémieu et elle-même maman d'une élève en 6e. "Elle a pris du retard même si c'est une bonne élève. Sur des compétences très spécifiques à l'histoire-géographie comme l'analyse de document", détaille la mère d'élève.

Bénédicte Kébaïli, membre de la FCPE et mère d'une élève de 6e, alerte sur le retard d'apprentissage des collégiens. Copier

Le manque de professeurs : un problème antérieur à la crise sanitaire

De son côté, le rectorat évoque une pénurie de professeurs en cette période de crise sanitaire et particulièrement en histoire-géographie au sein de l'académie de Grenoble. Selon Bénédicte Kébaïli, le problème est pourtant bien antérieur à la crise sanitaire, elle dénonce "la diminution de postes depuis plusieurs années au sein de l'Éducation nationale". La mère d'élève déplore également l'impossibilité de faire appel au rectorat de Lyon, "nous sommes très proches géographiquement et nous pensons qu'il y a d'autres possibilités pour trouver des remplaçants". Les parents d'élèves ont écrit à plusieurs reprise au rectorat depuis début avril, sans recevoir réponse. Le rectorat assure qu'une lettre est en cours de rédaction et qu'elle sera prochainement envoyée.