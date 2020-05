Creuse: des écoles ne rouvriront pas la semaine prochaine

Les cours de recré vont rester silencieuses la semaine prochaine dans plusieurs communes creusoises. En voici-déjà quelques unes qui ont pris la décision de ne pas rouvrir leurs écoles le 12 mai prochain.

Ces maires assurent qu'ils n'ont pas les moyens d'assumer cette rentrée pas comme les autres et veulent prendre le temps de s'organiser.

Un manque de personnel

Pour le regroupement pédagogique de Pontarion, Saint Hilaire-Le-Château et Thauron, les cours ne vont pas reprendre avant le 2 juin au plus tôt.

"On nous demande de désinfecter les locaux tous les jours, de veiller à ce que les enfants se lavent les mains, de faire respecter une distance d'un mètre entre chaque élève.. on a pas les moyens humains pour faire respecter tout cela" déplore Nadine Dumeynie, maire de Pontarion.

"Dans notre école de Pontarion qui accueille les CP et les CE1, l'instituteur est seul face à sa classe. Il n'y a pas d'accompagnant pour l'aider, même chose à Thauron. Seule les classes de maternelle à Saint-Hilaire-Le-Château ont un agent spécialisé (Atsem) qui aide à la vie du groupe."

"On pourrait assurer la cantine, poursuit Nadine Dumeynie, mais pas la halte-garderie. Dans ces conditions, on préfère ne pas rouvrir tout de suite. La décision n'est pas prise de gaieté de cœur, mais impossible de recruter du personnel en urgence. On en trouve pas, et les collectivités n'ont pas un budget extensible."

Même écho à La Courtine: pas de personnel suffisants pour le nettoyage préconisé. Seule la garderie reste ouverte pour les enfants des personnels prioritaires (soignants, militaires..). Le maire Jean-Marc Michelon ne sait pas quand il pourra rouvrir ses salles de classe.

à lire aussi Déconfinement : comment les écoles et collèges du Limousin préparent la rentrée

"On veut protéger les enfants et protéger nos agents.."

A Saint Dizier-Masbaraud, l'école ne reprendra pas avant le 18 mai au plus tôt.

"On a pas encore reçu les produits de nettoyage nécessaires" explique le maire Jean-Claude Pérot. "Sur nos 9 agents, 2 exercent leur droit de retrait car leur état de santé les rend plus sensibles au virus. Ils ont peur du coup d’être des transmetteurs de la maladie."

"L’école n'ouvrira pas mardi prochain. On a pas assez de personnel pour le nettoyage qui doit être très strict, on doit recruter quelqu'un. Au delà de ça, il n'y aura pas de cantine, les enfants devront apporter un repas froid pour leur déjeuner, et il n' y aura pas non plus de garderie le soir."

"C'est une reprise compliquée, mais on va tout faire pour reprendre le 18 mai, car la coupure est déjà trop importante" promet Jean-Claude Pérot

A Gentioux: au nouveau maire de prendre la décision

A Gentioux-Pigerolles, la reprise du chemin de l'école va dépendre du nouveau maire... qui n'est pas encore nommé.

Dans cette commune, comme dans beaucoup d'autres, l’élection s’est jouée au premier tour de scrutin, mais avec le confinement le nouveau conseil municipal n'a pas eu le temps de se mettre en place et de désigner qui prendra la tête de la commune.

"Dans ces conditions, il est difficile d'assumer une réouverture de l’école, explique Dominique Simoneau maire sortante battue au premier tour. La date du premier conseil municipal n'est pas encore fixée, et ce sera au nouveau maire d'organiser cette rentrée."

En visite dans une école des Yvelines ce mardi, Emmanuel Macron a assuré qu'il n'y aurait pas de sanctions pour les élus qui ne rouvrent pas leur écoles le 12 mai. "Les maires, je comprends leur angoisse, leurs questions, leurs inquiétudes. Ils veulent bien faire donc il faut leur laisser le temps et la souplesse" précise le président de la République.