Creuse : des mobilisations dans plusieurs écoles pour dire non à la future carte scolaire

Des élus et des parents d'élèves mobilisés devant l'école de Crocq dans le sud de la Creuse.

La rentrée de septembre 2023 s'annonce compliquée dans bon nombre de communes creusoises. 19 classes pourraient en effet disparaître dans le département. Parents d'élèves et élus se mobilisent donc ce lundi 27 février dans plusieurs écoles.

À Saint-Sulpice-le-Guérétois, des parents occupent le bureau de la directrice depuis le début de la matinée, demandant un rendez-vous avec l'inspecteur d'académie. Même mode opératoire du côté de Crocq, où les tentes sont même installées pour dormir sur place cette nuit. Dans les deux cas, c'est une fermeture de classe qui concerne les deux établissements.

Des écoles occupées

Mobilisation également ce lundi 27 février du côté de Guéret, à l'école Jacques-Prévert, où une classe de maternelle et une autre de primaire sont menacées par la carte scolaire. Les locaux sont aussi occupés par des parents d'élèves mais les cours continuent. La mobilisation doit se poursuivre demain, tout comme à l'école Cerclier.

Du côté de Genouillac, la colère monte encore d'un cran. Une vingtaine de parents comptent occuper l'école toute la journée, et les cours n'ont pas lieu, même si les élèves sont accueillis.

Des élus mobilisés à Chéniers

Au nord du département, à Chéniers, parents d'élèves et élus se mobilisent en fin de journée. Une des deux classes est en balance et fait donc peser le risque d'une classe unique pour l'année prochaine, entre élèves de maternelle et de primaire. Une situation qui ulcère le maire de Chéniers, Gilles Gaudon, qui menace de quitter son poste d'élu si l'inspecteur d'académie ne revoit pas sa copie. Contacté, il assure que son conseil municipal est prêt à en faire de même. Les protestataires veulent occuper l'école jusqu'à jeudi, date de la prochaine réunion du Comité social d’administration spécial départemental sur la carte scolaire de la Creuse.

Une cinquantaine de parents, d'enseignants et d'élus sont rassemblés devant l'école de Chéniers © Radio France - Marius Delaunay

A La Souterraine, c'est l'école élémentaire Jules Ferry qui est concernée par une fermeture de classe. Plusieurs personnes se sont donc rassemblées sur place ce lundi matin, en signe de protestation. Les parents comptent aussi se mobiliser ce mardi 28 février pour occuper les lieux .

A Aubusson, une classe doit fermer à la maternelle Villeneuve. Selon les parents, le nombre d'élèves par classe passerait de 19 à 25 en moyenne. Ils veulent donc bloquer l'école dès ce mardi matin, à partir de 8H40