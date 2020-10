"On est puni" : Au Grand Bourg, l'annonce de la limitation de l'école à la maison ne passe pas

Vers la fin de l'instruction scolaire à domicile ? Ce vendredi, Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait restreindre l'instruction scolaire à domicile d'ici la rentrée 2021. Elle sera "strictement limitée, notamment aux impératifs de santé". Elle deviendra donc obligatoire au sein de l’école dès l’âge de 3 ans.

Cette annonce fait partie de son plan d'action pour lutter contre les "séparatismes". En Creuse, 273 enfants font l'école à la maison.

Famille sous le choc

Virginie n'en revient pas : "Je suis vraiment choquée" raconte cette mère de trois enfants de 10 ans, 7 ans et demi et 2 ans et demi. L'habitante de Grand Bourg a toujours pratiqué l'instruction scolaire à domicile. "C'est une privation de liberté de plus !" La maman ne comprend pas l'annonce du président : "Je ne vois vraiment pas ce qu'on a à faire là-dedans ! Il met tout le monde dans le même panier." Selon la Creusoise, c'est une punition pour la majorité des familles qui font l'école à la maison.

Hors de question de mettre ses enfants à l'école

Pour la mère de famille, si la loi est votée, il est hors de question de mettre ses enfants à l'école. "On trouvera une autre solution. On quittera le pays je ne sais pas... surtout dans ce contexte ce n'est pas possible" Pour Virginie, il n'y a pas de bonnes raison de mettre ses enfants à l'école : "On a toujours fait l'école à la maison et ça s'est toujours très bien passé."

Un projet de loi sera débattu en Conseil des ministres le 9 décembre puis discuté au Parlement au premier semestre 2021.