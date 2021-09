Creuse : la rentrée scolaire avec une classe en moins à La Celle Dunoise

15 000 élèves Creusois retournent en cours ce jeudi 2 septembre. Pour cette rentrée, huit écoles du département perdent une classe. C'est le cas de la Celle-Dunoise. Après des mois de mobilisation cet hiver, parents d'élèves et enseignants sont un peu moroses.

Pour la première fois depuis deux mois, la cloche va sonner dans les cours d'écoles. Environ 15 000 élèves s'apprêtent à faire leur rentrée, ce jeudi 2 septembre, en Creuse. Pour certains établissements, cette reprise à un goût amer. Ils sont huit à perdre une classe, car leurs effectifs sont jugés trop réduits par l'inspection académique de la Creuse. C'est le cas de la Celle Dunoise. Jusqu'à l'an dernier il y avait deux maitresses dans cette école, mais dorénavant il n'y en aura plus qu'une seule. Les parents d'élèves, les enseignants et les élus s'étaient beaucoup mobilisés cet hiver, sans succès.

La maîtresse craint de mal supporter la solitude

Dans sa jolie classe, pleine de cartes du monde et d'affiches sur l'infinitif, Bénédicte Duquéroix prépare sa septième rentrée à la Celle-Dunoise. Elle s'apprête à enseigner à des CM1-CM2. Par le passé elle a toujours travaillé en collaboration avec une autre enseignante. Mais avec la fermeture de la deuxième classe de la Celle-Dunoise, elle se retrouve seule.

Bénédicte Duquéroix dans sa salle de classe. © Radio France - Camille André

L'institutrice se demande si elle va supporter cet isolement : "Je suis dans une situation de fragilité. Je n'ai pas été habituée à travailler seule et je ne sais pas si je sais faire", déclare-t-elle, modestement, avant d'ajouter : " Lorsqu'on est enseignant, on a vraiment besoin de ce regard extérieur sur les enfants, de ce soutien en cas de pépin, de cette stimulation pédagogique", etc.

Si l'expérience ne lui convient pas, Bénédicte Duquéroix n'exclut pas de quitter La Celle-Dunoise pour une école comprenant plusieurs classes.

Bénédicte Duquéroix, enseignante à La Celle Dunoise Copier

L'ancienne classe réaménagée en coin bibliothèque

L'enseignante fait contre mauvaise fortune bon cœur. Elle a investi la deuxième salle de classe laissée vacante pour d'autres projets : "A la rentrée, il faudra que les élèves se l'approprient", explique-t-elle. Pour le moment Bénédicte Duquéroix y a installé un coin bibliothèque, un lieu pour les arts-visuels, ainsi qu'un espace informatique.

La salle de classe laissée vacante va devenir un coin bibliothèque/Informatique/arts visuels. © Radio France - Camille André

Le fait d'être en classe-unique à La Celle-Dunoise devrait aussi forcer les élèves de Bénédicte Duquéroix à se responsabiliser et à faire preuve d'autonomie. En fin d'année dernière, les enfants ont d'ailleurs tous fait une initiation aux premiers secours. "Comme on sera entre nous, explique l'institutrice, ils doivent tous être capables de réagir, si je fais un malaise ou si l'un de leur camarade se sent mal".

La classe des tout-petits est-elle trop chargée?

L'école de La Celle-Dunoise travaille en partenariat avec celle du village voisin de Saint-Sulpice-le-Dunois. Elles forment un RPI (Regroupement pédagogique Intercommunal).

Reportage avec Coline, une élève et Bénédicte Duquéroix, l'enseignante Copier

Jusqu'à l'an dernier ce RPI comprenait deux classes à La Celle Dunoise (CE2- CM1-CM2), et deux classes à St Sulpice le dunois (maternelles-CP-CE1). Dorénavant il reste seulement une classe de CM1 - CM2 à la Celle Dunoise. L'école de Saint-Sulpice a dû récupérer tous les autres niveaux.

Une salle de classe avant l'arrivée des enfants © Radio France - Camille André

Pour Isabelle Evrard, la présidente de l'association des parents d'élèves "les bout'choux dunois", ce sont surtout dans les petites classes que les conditions de travail se sont dégradées avec cette réorganisation. " Pour la classe de maternelle on a cinq niveaux, des toutes petites sections jusqu'au CP, avec 19 enfants. On peut se demander comment les fondamentaux de l'école vont pouvoir être assurés".

Isabelle Evrard, présidente de l'association des parents d'élèves "les bout'choux dunois" Copier

Le RPI ne se laisse pourtant pas abattre. Il continue de multiplier les projets : une classe de mer est prévue cette année. L'association des parents d'élèves a aussi trouvé quatre personnes anglophones, qui animeront bénévolement des ateliers en anglais, pour les enfants de la petite section au CM2.