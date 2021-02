Creuse : le collège de Boussac va perdre une classe

Au collège Henri Judet de Boussac, ça fait quelques semaines que la nouvelle circule. A la rentrée prochaine il ne restera qu'une classe de sixième. Enseignants, parents d'élèves, tous voient ça comme une catastrophe. Anne Mouchonière, professeur de mathématiques, craint que ça ne s'arrête pas là : "ça va affecter tous les autres niveaux, mêmes les futurs collégiens. Ça veut dire une fermeture de classe pour les quatre ans à venir, puisqu'ils passent de la sixième, jusqu'à la fin du collège, en troisième."

Le rectorat doit répartir ses enseignants sur tout le département. Karine Beaufort est parent déléguée au conseil d'administration du collège. Pour elle, ça n'est pas jouable en termes de pédagogie. "C'est très compliqué pour ces enfants d'avoir un suivi dans la matière quand elle est répartie sur deux jours, au lieu d'être répartie sur cinq jours. On leur demande de travailler en autonomie comme des étudiants et des lycéens, et ils n'ont pas cette capacité-là."

Il y a aujourd'hui 44 élèves en sixième. Selon les projections actuelles, ils seront moins de 30 en septembre. C'est ce seuil qui justifie la fermeture. Laurent Fichet, inspecteur de l'académie de Limoge estime que "ces fermetures ont lieu dans des collèges où on peut le faire, où on arrive pas à trop d'élèves par classe, et où les enseignants ont l'habitude de travailler à 30 élèves par classe. Alors évidemment on préfère tous avoir 20 élèves par classe, mais en France en général dans tous les collèges on monte jusqu'à 30 élèves par classe."

Les parents d'élèves du collège Henri Judet ont envoyé une pétition à l'académie de Limoges. La fermeture de la classe doit être confirmée ce jeudi, lors d'une réunion de CTSD (Conseil Technique Spécial Départemental). C'est le premier mouvement de réorganisation de l'éducation nationale en Creuse, comme chaque année. Tout le monde est concerné, écoles, collèges, lycées. Toutes les décisions qui seront prises pourront donc évoluer d'ici la rentrée, en septembre prochain.