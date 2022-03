Creuse : le couperet de la carte scolaire tombera finalement dans une semaine

La réunion sur la carte scolaire a été boycottée ce jeudi 3 mars en Creuse. Les syndicats enseignants et la FCPE notamment ont refusé de participer au rendez-vous avec le directeur d'académie. A la place, ils ont organisé un petit rassemblement devant le lycée Bourdan de Guéret. Ils estiment que l'éducation nationale ne prend pas suffisamment en compte "l'hyper-ruralité de la Creuse". Ils veulent plus de moyens pour notre département et protestent contre les projets de fermeture de classes.

Prochaine réunion le jeudi 10 mars

L'ébauche de la carte scolaire pour la rentrée 2022 prévoit actuellement quatre ouvertures de classes dans le département et trois fermetures : Les écoles Jules Ferry de La Souterraine, celle de La Courtine et celle d'Ajain devraient perdre une section.

Le Comité départemental de l'Éducation nationale arrêtera sa version 2022 de la carte scolaire le jeudi 10 mars. Cette carte scolaire pourra encore très légèrement évoluer en juin ou bien à la rentrée de septembre.

La colère des habitants d'Ajain

Une délégation d'élus et de parents d'élèves de la commune d'Ajain avait notamment fait le déplacement pour participer à la manifestation devant le lycée Bourdan. Il y a quelques jours en effet, au cours d'une réunion, ils avaient cru comprendre que s'ils atteignaient le chiffre de 94 enfants inscrits pour la rentrée prochaine, le DASEN Dominique Terrien renoncerait à fermer la classe. Après s'être fortement mobilisés, ils ont atteint ce chiffre.

Ce jeudi, le maire, Guy Rouchon a pu en discuter rapidement avec le DASEN, mais sa réponse l'a fortement déçu : "Il me dit qu'il maintient la fermeture de classe et qu'on reverra en juin. Mais ça ne nous intéresse pas, car en juin, il y a une institutrice d'Ajain qui va faire une demande de mutation et qui va partir. Il déstabilise notre équipe pédagogique. On ne peut pas accepter ça", fulmine-t-il.

Ces chiffres on ne les a pas inventés

Le maire assure que la commune compte de nouveaux arrivants. Il précise que les chiffres d'inscriptions de l'école sont en hausse et ne voit pas pourquoi une classe devrait fermer dans ce contexte.

Nicolas est le représentant des parents d'élèves, il ajoute : " On est atterrés. Notre école a déjà du multiniveaux. Si on supprime une classe, on va recréer une maternelle à trois niveaux. Il y aura des élèves de deux ans et demi avec des élèves de cinq ans dans une même classe. En terme de gestion et d'accompagnement, c'est très compliqué pour les institutrices", regrette-t-il.