Creuse : le lycée professionnel de Saint-Vaury fête ses 80 ans !

Si vous êtes passé par le lycée professionnel Gaston Roussillat de Saint-Vaury, comme élève, personnel ou enseignant, vous êtes invité le samedi 16 septembre à revenir à l'école ! L'établissement fête ses 80 ans cette année et il veut marquer le coup en organisant une après-midi d'activités.

Au programme : une visite des lieux, car ils ont beaucoup changé au fil des années, et une exposition avec des archives et des photos de classe, dont certaines remontent aux années 1940. "Nous allons aussi réaliser une capsule temporelle, explique Christophe Audebaud, professeur de lettres, d'histoire et de géographie au lycée. Nous demandons aux anciens de venir avec un objet qui représente leur filière, nous les placerons dans un bidon qui sera enterré et ressorti dans dix ans."

Une classe d'élèves dans les années 1940. - LP Gaston Roussillat

L'équipe qui organise cet anniversaire aimerait aussi réaliser de nouvelles photos, sur le modèle des photos de classe, ainsi qu'une "photo vivante" : les participants seront placés de manière à former le chiffre "80" et un cliché sera pris depuis le ciel par un drone. La journée se terminera sur un grand repas. "Si ça vous intéresse, manifestez-vous très vite, indique Christophe Audebaud. Nous avons besoin de savoir à l'avance le nombre de participants. D'ailleurs, si vous avez des archives de l'époque, vous pouvez aussi contacter le lycée professionnel !"

Une longue histoire

L'histoire du lycée professionnel de Saint-Vaury débute en 1943. À l'époque, le gouvernement ouvre des centres d'apprentissage. Il faut former les jeunes pour remplacer les hommes morts au combat ou fait prisonniers par les Allemands. "Les bâtiments, qui appartenaient à la famille Defumade, étaient abandonnés depuis une vingtaine d'années, c'est donc là que l'on a construit le centre d'apprentissage", explique Christophe Aubedaud.

L'établissement évoluera, devenant un collège, puis un lycée. Alors qu'au départ, il ne compte qu'une trentaine d'élèves, les effectifs monteront jusqu'à 450 élèves dans les années 1990. Aujourd'hui, le désamour des filières technologiques et professionnelles est passé par-là : le lycée professionnel de Saint-Vaury compte environ 250 élèves. "C'est en train de repartir à la hausse", précise Christophe Audebaud.

En 1962, c'est la construction de l'internat. Avant ça, certains élèves étaient hébergés sur place, "mais dans des conditions qui seraient inacceptables pour nos élèves aujourd'hui", ajoute Christophe Audebaud. Le réfectoire est aussi construit dans les années 1960. Le parc est en cours de rénovation, certains arbres ont été plantés dans les années 1870 et atteignent aujourd'hui quarante mètres de haut.

L'internat qui accueillait les élèves. - LP Gaston Roussillat

Toute cette histoire sera mise à l'honneur le 16 septembre, quand tous les anciens pourront se retrouver pour évoquer leurs souvenirs.