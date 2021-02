L'apprentissage est une formule de plus en plus prisée pour apprendre un métier. Sauf que depuis juillet dernier, les entreprises publiques n'ont plus le droit aux aides pour embaucher des apprentis. Au lycée d'Ahun, la filière de services à la personne a de plus en plus de mal à caser ses jeunes.

Creuse : les apprentis d'Ahun ont de plus en plus de mal à trouver des patrons

On l'appelle souvent "lycée agricole", mais les formations d'apprentissage proposées au lycée d'Ahun ne se cantonnent pas qu'à l'agriculture, un secteur qui marche en Creuse. Chaque année une vingtaine de jeunes se forment aux métiers des services à la personne. Aides aux personnes âgées ou à la petite enfance, c'est un secteur qui marche. "Ce sont des métiers en tension, constate Bruno Vincent, chargé de développer l'apprentissage dans le Limousin. Vous frappez à n'importe quel Ehpad, on va vous dire qu'on a des problèmes de recrutement." La demande est là, et pourtant. "Malgré tout on n'arrive pas à faire prendre ces jeunes en apprentissage."

Trouver une structure pour se former, un Ehpad, une crèche, c'est de plus en plus compliqué. D'une part, il y a la crise sanitaire. Aller déposer son CV à l'accueil d'une maison de retraite, c'est aujourd'hui peu recommandé. Mais les jeunes souffrent également de la réforme des aides à l'apprentissage, entrée en vigueur en juillet dernier. Car désormais les structures publiques n'ont plus le droit aux aides à l'apprentissage. Pour Bruno Vincent le calcul est vite fait. "L'employeur doit payer l'apprenti, et en plus il doit nous payer la formation, ce qui fait que ça lui coûte un petit peu trop cher et qu'il préfère ne pas prendre d'apprenti."

Au lycée d'Ahun, 4 jeunes sont aujourd'hui en difficulté, sans patron. Mais Bruno Vincent sait qu'il y en a en fait beaucoup plus, car "il y a certains jeunes qui aujourd'hui font la formation par voie scolaire par défaut, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'employeur." La direction du centre de formation le sait bien, les jeunes qu'il forme "ont de la valeur." L'enjeu aujourd'hui : débarrasser l'apprentissage de l'image « voie de garage, » qui lui colle à la peau depuis trop longtemps.