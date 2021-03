Creuse : les élèves de Saint Fiel connaissent la chanson

Apprendre en s'amusant et en chantant, c'est l'expérience que vivent vingt-deux élèves de CM1 et CM2 de l'école élémentaire de Saint Fiel. Dans le cadre d'un partenariat avec la SACEM et La Guérétoise de Spectacle, ils ont écrit une chanson sur le thème de l'environnement.

Comment travailler de concert la thématique de l'environnement, le français, la géographie ou encore la poésie tout en s'amusant ? C'est simple : en chanson ! Vingt-deux élèves de l'école de Saint Fiel, en classes de CM1 et CM2 se sont prêtés au jeu du projet "la fabrique à musique", en partenariat avec la SACEM et La Guérétoise de Spectacle et se sont ainsi transformés en petits paroliers cette première semaine de mars. Il ne leur a fallu que deux jours pour mettre des mots sur leurs idées, donner vie à Marcel le Martien qui découvre la Terre, et travailler rimes et rythmiques. Laëtiket, l'auteur-compositrice-interprète creusoise qui les a accompagnés toute la semaine, était bluffée par leur "créativité. C'est même assez détonnant et étonnant. Il a plutôt fallu canaliser leur énergie que d'essayer de les dynamiser. C'était chouette !".

Tous les enfants ont participé avec enthousiasme, même si ce n'est pas si simple que cela finalement d'écrire une chanson admet Anaïs, 10 ans, "parce qu'il faut réfléchir aux phrases, aux rimes, aux syllabes". L'occasion était belle pour travailler le français . "On a appris des mots, en rapport avec l'eau, le vent, plein de choses comme ce qu'est par exemple un citoyen" confie Léandre. "Et puis il fallait trouver des phrases qui aient du sens insiste Elsa, 9 ans. Bien positionner les mots".

Monter sur scène

Enrichir son vocabulaire, travailler la syntaxe, la poésie mais aussi la géographie ou encore l'impact des déchets sur l'environnement, l'exercice s'est prêté à "lier tout le travail que l'on fait en classe" se réjouit Pascale Jamet, leur institutrice et directrice de l'école. Egalement heureuse de "leur faire partager un moment de _création_, de faire appel à leur imaginaire. Et puis notre école vit à la campagne et les enfants ici ne fréquentent pas spécialement de scènes. Donc c'est un moyen aussi de les amener vers la scène et la culture en général".

La scène justement, c'est prévu ! Si les mesures sanitaires liées à la Covid-19 le permettent, les enfants chanteront leur chanson sur la scène de La Guérétoise de Spectacle le 25 mai prochain, en première partie du concert de Laëtiket. Et puis un clip a été tourné jeudi 4 mars à l'école pour mettre en image paroles et musique, et devrait être mis en ligne sur le site de la SACEM.

Et comme le dit leur chanson "Tout ira bien !"

Les enfants chantent accompagnés par Laëtiket à la guitare, devant leur institutrice Pascal Jamet, et sous la caméra de La Guérétoise de Spectacle qui tourne le clip de la chanson. © Radio France - Valérie Menut

