Creuse : les lycéens manifestent pour l'annulation du baccalauréat en présentiel cette année

Rentrée mouvementée dans les lycées creusois ce lundi. L'Union nationale des lycéens appelait à un blocage des lycées partout en France. Le syndicat réclame l'annulation des épreuves du BAC en présentiel. Les épreuves de français pour les premières ainsi que le Grand oral et les épreuves de philosophie pour les terminales sont maintenues en présentiel. À Aubusson, une trentaine d'élèves en première et en terminale ont organisé un sit-in devant le lycée Eugène Jamot. À Guéret, ils étaient une cinquantaine à manifester devant le lycée Favard ce matin.

"Complètement perdus et pas du tout prêts"

Avec la crise sanitaire, les élèves ont dû suivre une partie des cours à distance cette année. Certains professeurs malades ont dû s'absenter. "Ce qui fait qu'il nous manque une grosse partie du programme" explique Naïs en première à Eugène Jamot à Aubusson. "Du coup on est complètement perdu, on est pas du tout prêts." C'est pourquoi ils demandent à être évaluer en contrôle continu cette année.

"C'est injuste"

A cela s'ajoute l'incompréhension des lycéens vis-à-vis du calendrier. "L'année dernière ils ont raté quatre mois de cours à cause du Covid et ils ont eu droit au contrôle continu. Nous ça fait un an qu'on alterne entre distanciel et présentiel. On a loupé la fin de notre première et toute notre terminale à cause du Covid. Du coup je trouve ça complètement injuste que nos épreuves en présentiel soient maintenues" regrette Laurette en terminale au lycée Favard à Guéret. Les lycéens guérétois comptent d'ailleurs manifester toute la semaine.