Creuse : un bâtiment du collège Marouzeau à Guéret fermé à cause de fissures

L'aile C du collège Marouzeau à Guéret accueille l'internat et onze salles de classe. C'est une extension du collège, elle date de 1938. Au début de ce mois de mai, des fissures sont apparues sur ce bâtiment et les services du Département ont observé cette semaine qu'elles s'étaient agrandies. Par mesure de sécurité, pour les élèves et le personnel du collège, et par principe de précaution, la Maire de Guéret vient donc de prendre un arrêté de fermeture de l'aile concernée.

Le suivi des fissures

Un renforcement de la dalle fissurée initialement observée avait été réalisé le 3 mai dernier et une demande d'expertise formulée. Le bureau d'étude a effectué une visite sur site le 24 mai et conclu à "un probable défaut structurel apparent". Les premiers constats laissent à penser que ces fissures seraient liées aux fondations de l'angle du bâtiment. Une expertise plus poussée devrait en dire plus.

Le 19 juin prochain, le cabinet d'étude structure et un cabinet d'études de sols échangeront leurs conclusions. Découleront alors d'éventuelles études complémentaires pour mesurer le degré de solidité de cette aile. Et peut-être des travaux.

Par ailleurs, le Département entend engager une étude d'ensemble des bâtiments du collège pour s'assurer de la sécurité totale des lieux.

Quid du suivi des cours et du logement des internes ?

Jusqu'aux vacances d'été, les cours qui étaient jusque-là dispensés dans cette aile C seront assurés dans d'autres salles de classe. En revanche, pour les 36 élèves de l'internat, la solution est plus précaire. La semaine prochaine, ils devront s'organiser par leurs propres moyens. A partir du 12 juin, ils seront hébergés dans l'internat du lycée Bourdan à Guéret. Ils seront encadrés par le personnel de la vie scolaire pour rejoindre les lieux chaque soir entre 21h30 et 7h. Le collège acheminera leurs bagages les lundis et vendredis d'un établissement à l'autre. Les élèves internes continueront à prendre leurs repas à Jules-Marouzeau.