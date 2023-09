Creuse : une classe ouvre à titre provisoire à l'école primaire de Pontarion

A chaque rentrée, il y a un point qui est fait avec le Directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) sur les effectifs dans les écoles, point nourri par les remontées dans les établissements. En Creuse, il y a eu besoin d'un réajustement, puisqu'une classe ouvre à l'école primaire de Pontarion ! Mais attention, cette ouverture n'est qu'à titre provisoire, ça ne vaut que pour l'année scolaire 2023-2024.

La situation est la suivante : il y avait 27 élèves, dans une seule grande classe regroupant des enfants en grande section de maternelle, en CP et en CE1. Avec cette ouverture de classe, il y aura, d'un côté, une classe d'élèves en grande section de maternelle et de CP, et de l'autre, une classe d'élèves de CP et de CE1. Un maître, issu de la brigade des remplaçants, sera dépêché pour assurer l'enseignement dans la classe qui ouvre

L'école primaire de Pontarion fait partie du Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Pontarion/Thauron/Saint-Hilaire du Château. Avec cette ouverture, il y a quatre classes en tout dans ce RPI.