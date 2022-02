Crise sanitaire en Côte-d'Or : des cours de soutien scolaire pour "retrouver de l'humain"

Pour Noé, les vacances d'hiver se passent au chaud : pour lui, c'est l'heure d'un cours de remise à niveau en Français, avec lecture d'un texte de Rabelais. Nous sommes au sous-sol de la société indépendante Cours Ado, rue Jean-Jacques Rousseau. Depuis quelques mois, le jeune homme en première au lycée à Dijon est devenu un habitué des lieux, bien encouragé il faut le dire par sa maman Nathalie Brocard.

"Il a passé 14 jours à la maison à cause du covid, ensuite il a eu un un autre problème certainement lié à ça, une espèce de bronchite, bref, il y a eu un grand laps de temps, et donc comme c'est le bac de français dans peu de temps, il faut rattraper !"

Pour elle, la solution soutien scolaire est donc idéale pour pallier l'enseignement à distance et les carences qu'il génère chez son fils : "C'est plus de tranquillité pour les parents, et pour les enfants ça marche bien mieux. Quand on n'est pas en cours, même si on a des cours à la maison via des plateformes numériques, ce n'est pas du tout la même chose. C'est mieux d'être au contact d'un être humain", tranche la mère de famille, qui sait de quoi elle parle, elle est elle-même enseignante en lycée à Dijon.

Avoir une personne en face, c'est plus simple et chaleureux

Le cours se termine, et Maxence Nicolas le professeur de Noé le constate aussi : le distanciel fait du mal, et l'humain répare les maux. "Les élèves sont en retard et paniqués par l'idée du bac qui arrive, surtout qu'il y a pleins de bacs blancs en ce moment. Il y a une perte d'accompagnement qui les perturbe. Le distanciel ce n'est pas quelque chose qui leur plaît, les rares cours qu'ils ont, ils ne sont pas très à l'aise avec. L'idée même d'avoir une personne en face, et pas à travers un écran, c'est plus simple, plus chaleureux, ça peut jouer ne serait-ce que sur le moral des élèves."

A l'accueil de l'agence, le directeur Grégory Bricout reçoit de plus en plus de parents inquiets, et là aussi le rapport humain doit faire son œuvre : "On essaie de leur dire d'abord de ne pas transmettre leur stress à leurs enfants, qu'il n'y a rien de catastrophique, tout peut se remettre à niveau, plus ou moins dans la durée. On arrive à améliorer les moyennes avec un suivi hebdomadaire, et des stages pendant les vacances, deux heures par jour sur une semaine, par exemple. On travaille sur les programmes, et sur la méthodologie surtout, c'est là-dessus que les jeunes piochent dernièrement."

Des retards accumulés depuis les premiers confinements

Conséquence du covid, les inscriptions sont en légère hausse, de 12% pour ces vacances. L'entreprise et ses 35 enseignants suivent désormais une centaine d'élèves, beaucoup de lycéens comme Noé, mais aussi des élèves de primaire, très touchés par les fermetures de classes : "On le sent au niveau de l'apprentissage de la lecture, du calcul, ce sont vraiment des bases qui n'ont pas fonctionné, parce qu'il y a eu beaucoup de travail à distance pendant les premiers confinement, les parents ont été un peu limités au niveau de la pédagogie pour transmettre à leurs enfants. On sent donc un besoin de se décharger cde ça et de mettre des intervenants extérieurs avec qui le feeling passe très bien. Les résultats sont concrets très vite, aussi."

Chez Acadomia Dijon, l'un des leaders du marché avec environ 500 élèves suivis, on note également une hausse des demandes en ce début d'année, de l'ordre de 8% selon la directrice Christine Moron. Mais pas d'explosion comme on pouvait s'y attendre.