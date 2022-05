Cryptographie : trois lycéens tourangeaux en finale du concours Alkindi

Il y a encore quelques mois, ces lycéens n'avaient aucune idée de ce qu'est la cryptographie. Aujourd'hui Elen, Armand et Rebecca participent à la finale du concours Alkindi, une compétition de décryptage ouverte aux quatrièmes, troisièmes et secondes. Les épreuves ont lieu ce mercredi, à Paris.

C’est Hélène Fonty, professeure de mathématique, qui est à l’origine du projet au lycée Descarte : « Quand je suis arrivée il y a cinq ans, j’ai proposé d’inscrire des élèves à ce concours, que je connaissais déjà » explique-t-elle. « Depuis, nous avons environ cinquante inscrits au premier tour, et quatre équipes sont déjà allées en finale ».

Des chiffres et des lettres

Après trois tours de qualification, Elen, Rebecca et Armand sont rodés pour la finale de décryptage : « L’important c’est de bien lire la consigne », explique Elen, « ça peut vraiment avoir un impact sur la méthode et le résultat ». Ensuite, place au travail d’équipe : « On commence par regarder comment est construit le code » détaille Rebecca. « Si ce sont des lettres, des chiffres… Ensuite on se repartit les tâches, et ce n’est qu’une fois organisés que l’on peut se mettre à chercher le moyen de déchiffrer le code ».

Faire des mathématiques autrement

Un travail de méthode et de logique, mais aussi une manière pour Hélène Fonty d’amener ses élèves à appréhender les mathématiques différemment : « L’idée c’est de relever un défi, et d’appliquer les mathématiques à autre chose que des problèmes classiques et scolaires ». Après les épreuves, les élèves auront l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des chercheurs en cryptographie, afin de découvrir les métiers de la recherche et des mathématiques.