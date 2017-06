A Cugnaux, près de Toulouse, les parents d'élèves mobilisés contre "les énormes dysfonctionnements" d'un lycée

Ce mardi matin, ils devraient être plus d'une centaine de parents d'élèves à se réunir devant le lycée Henri Matisse de Cugnaux pour dénoncer les "énormes dysfonctionnements" qu'ils constatent dans l'organisation de ce lycée de 1300 élèves. Ils bénéficient du soutien des enseignants du lycée.

"Nous sommes des parents d'élèves très inquiets". Voilà ce que scandent à l'unisson les représentants des deux associations de parents d'élèves du lycée Henri Matisse de Cugnaux, la FCPE et la PEEP. Depuis deux ans, et l'arrivée d'une nouvelle administration à la tête de l'établissement scolaire, ils déplorent "des dysfonctionnements en pagaille" dans l'organisation de ce lycée général et technologique qui accueille 1300 élèves, et souhaitent attirer l'attention du Rectorat.

Problèmes d'emploi du temps, de salles de cours, de convocation aux épreuves du bac...

"Il y a eu beaucoup de problèmes d'emploi du temps jusqu'en décembre, explique Noëlle Caumartin, mère de deux enfants scolarisés en terminale ES au lycée et membre de la PEEP. Les enfants se retrouvaient souvent avec deux cours à la même heure". Des problèmes de répartition de salles de classe, aussi, auxquels sont confrontés les élèves. " Parfois, les élèves se retrouvent à aller en cours dans une salle de réunion, car leur salle de classe est déjà prise par un autre professeur! _*" affirme Nicolas Nolais, président de la section FCPE du lycée. Encore plus embêtant, jugent les parents d'élève, *_des élèves qui reçoivent.. la même convocation aux épreuves du bac. Des épreuves anticipées, notamment un oral d'anglais," programmées, puis annulées, reprogrammées, re-annulées et finalement refaites, avec des irrégularités avérées"... Bref, "des choses qui misent bout à bout nous agacent, et nous inquiètent. Il s'agit de nos enfants...", souffle Noëlle Caumartin.

Quand on lui demande quels sont les dysfonctionnements dont fait l'objet le lycée Henri Matisse, Nicolas Nolais de la FCPE dresse un inventaire à la Prévert...

Le soutien des professeurs du lycée

Dans leur combat pour que les choses s'améliorent, les parents d'élèves peuvent compter sur l'appui des enseignants du lycée Henri Matisse, qui partagent leur point de vue. "Il y a pas mal de tension au lycée car il y a un vrai manque de dialogue avec l'administration, les conseils d'administration sont souvent très tendus. Je n'avais jamais connu autant de difficultés avec les précédentes directions", assure Pierre Montels, professeur de français à Henri Matisse depuis 15 ans et membre du syndicat enseignant du SNES. "Il faudrait un vrai médiateur nommé par le Rectorat pour que les choses bougent, ajoute-t-il, mais celui-ci semble faire la sourde oreille...". En espérant, souhaite-t-il, que ce dernier soit plus attentif après le rassemblement de ce jour.