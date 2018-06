Les épreuves ont commencé pour plus de 750.000 candidats au bac, ce lundi. Avec au programme, la philosophie. Cette année au programme, les thèmes de la culture, de la vérité, du désir ou encore de l'expérience.

Voici les sujets distribués aux élèves à 8h ce lundi :

Série L

Sujet 1 : La culture nous rend-elle plus humain ?

Sujet 2 : Peut-on renoncer à la liberté ?

+ un texte de Schopenhauer

Série ES

Sujet 1 : Toute vérité est-elle définitive ?

Sujet 2 : Peut-on être insensible à l’art ?

+ un texte de Durkheim



Série S

Sujet 1 : Le désir est-il la marque de notre imperfection ?

Sujet 2 : Éprouver l’injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste ?

+ un texte de Mill

Série technologique

Sujet 1 : L’expérience peut-elle être trompeuse ?

Sujet 2 : Peut-on maîtriser le développement technique ?

+ un texte de Montesquieu

Mondial de foot et grève SNCF

753.148 candidats sont inscrits en métropole et dans les DOM pour les épreuves de terminale. Un chiffre en hausse de 5% par rapport à 2017. 16.688 personnes passent les épreuves en candidats libres, soit 2,2% des postulants. Plus de la moitié (53%) présentent le bac général, 26% le bac professionnel et 21% le bac technologique.

Les épreuves anticipées, dont notamment le français, passées par les élèves de première en filières générale et technologique, concernent 536.863 jeunes gens.

Particularités de cette édition 2018 : les épreuves se déroulent pendant le Mondial de foot, avec un match de la France jeudi (face au Pérou), et alors que la grève à la SNCF est susceptible de venir perturber les transports certains jours d'épreuves.