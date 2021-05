Allier : un permis de rouler à vélo pour les CM1 de Cusset

À Cusset, les neuf classes de CM1 se mettent au vélo. La mairie a lancé ce programme d'éducation depuis la fin du mois d'avril. "On s'est rendu compte que certains élèves ne maîtrisaient toujours pas la pratique du vélo en classe de CM1", explique l'adjoint au sport Benjamin Bafoil. Ce plan est une première en France puisqu'il concerne aussi bien les élèves scolarisés dans des établissements publics que privés. Une manière de toucher toute la jeunesse cussétoise.

Un programme bien accueilli

Les enfants semblent apprécier l'opération. Réunis sur le stade municipal, ils découvrent les pièces qui composent un vélo, de la selle aux pédales. Ils se lancent ensuite sur la piste goudronnée en alternant les exercices : une main levée, slalom, freinage en descente, etc. Le moniteur Jean-Marc les guide et les encourage dans leur pratique.

"C'est une très bonne idée, la pratique du vélo fait partie des acquis exigés par l'éducation nationale" rappelle la directrice de l'école Lucie Aubrac à Cusset. Les instituteurs y sont favorables, n'ayant pas les moyens d'assurer seuls ces enseignements. "C'est aussi une manière de former une génération de citoyens plus écologiques et économiques dans leurs modes de déplacement" détaille Mathilde Dupré, monitrice membre de la Fédération Française de Cyclisme.

"J'ai hâte de revenir" glisse David sur le chemin du retour vers l'école...

Des partenaires au rendez-vous

Le coût de l'opération est d'environ 13 000 euros pour la municipalité, qui a par ailleurs noué des partenariats locaux. "La fondation Macif a financé une quinzaine de vélos et nous recevons une subvention du plan départemental d'action et de sécurité routière" poursuit Benjamin Bafoil.

Les cours sont dispensés par des éducateurs de l'Avenir Cycliste Cussétois, association locale qui bénéficie du label de la FFC. Le programme est établi par Mathilde Dupré et se décline en trois blocs : "Savoir pédaler", "Savoir circuler" et "Savoir rouler".

L'objectif final est simple : emmener tous les enfants sur la route au mois de juin.