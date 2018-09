Custines, France

Ça y est, les soixante sixièmes du collège Louis Marin à Custines ont repris le chemin de l'école ce lundi 3 septembre. Avec l'interdiction du téléphone portablequi entre en vigueur cette année, le personnel de l'établissement veille au bon respect du règlement intérieur. Dans le nouveau carnet de liaison, il est bien stipulé que "l'utilisation du téléphone portable et MP3 est interdit dans tous les espaces fermés de l'établissement, ainsi que pendant les cours. Ces appareils doivent être éteints et rangés à l'intérieur des sacs de classe."

Désormais l'établissement a mis en place un "dispositif de filtre" à l'entrée du bâtiment. Le personnel vérifie que les portables sont rangés au fond du sac, et non dans la poche. © Radio France - Marie Roussel

"C'est pile l'année où on arrive en sixième", se désole Emma, un peu stressée par sa rentrée. Son téléphone est enfoui dans le fond de son cartable, et pas question pour elle de le laisser à la maison. "Ça me rassure, si il y a un problème je peux appeler [mes parents]". Pour cette autre élève, la nouvelle mesure ne change pas ses habitudes. "Déjà en primaire on avait pas le droit", rappelle l'enfant. Noah, lui, risque d'être rappelé à l'ordre puisqu'il a laissé son téléphone dans sa poche en mode avion.

Un moment détente

"Nous avons fait le choix de maintenir le dispositif qui existait dans le collège qui était une interdiction stricte à l'intérieur de tous les locaux et une autorisation sur le temps de la demi-pension et la récréation", détaille Nathalie Noël, principale du collège. "Nous nous sommes aperçus qu'en fait les élèves téléphonent très peu, utilisent très peu internet sur ces temps-là mais les utilisent plutôt comme des consoles de jeux ou écoutent de la musique, ce qui est quand même un moment de détente pour eux."

Un dispositif de filtre est désormais mis en place : tous les adultes seront à l'entrée du bâtiment pour vérifier que les téléphones sont bien rangés. En cas de dérive, la direction n'exclue pas un durcissement du règlement en cours d'année.