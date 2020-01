Cyber-harcèlement scolaire : une soirée pyjama tourne à l’humiliation à Poitiers

Une élève du collège Pierre-de-Ronsard de Poitiers raconte subir un harcèlement de la part d'une de ses camarades. La mère de la victime a porté plainte et dénonce « l’inaction et le déni » de l’Education nationale. Mais le rectorat estime que les faits de harcèlement ne sont pas caractérisés.

Poitiers, France

Léonie, 14 ans, élève au collège Pierre-de-Ronsard du quartier des Trois-Cités à Poitiers, affirme être victime de cyber-harcèlement. Lors d’une soirée pyjama durant l’été 2019, la collégienne est humiliée, badigeonnée de crème et filmée à son insu. Des images sont diffusées sur les réseaux sociaux. La vidéo est finalement retirée suite à la plainte des parents de la victime.

« Elles ont mis la vidéo sur Instagram et Snapchat »

« Elles m’ont réveillé à 6h du matin et m’ont mis de la crème (type lotion hydratante) partout sur mon corps, mes cheveux, je suis allé m’enfermer dans les toilettes, je pleurais. Quand j’ai ouvert la porte, elles m’ont cassé un œuf sur la tête. Tout était filmé.»

« Maman, faut que tu viennes me chercher, ça va pas du tout »

Agnès, la mère de Léonie, dépose rapidement plainte pour atteinte à la vie privée notamment. La vidéo est retirée des réseaux sociaux mais le harcèlement ne s’arrête pas. A partir de la rentrée de septembre 2019, « une emprise psychologique » s’installe. « Boules au ventre, stress, anxiété et crises d’angoisse », Léonie est sous l’influence de sa camarade.

« C’était malsain, elle me faisait faire tout ce qu’elle voulait. J’étais son jouet. »

Mi-octobre, la psychologue qui suit Léonie alerte les parents sur des faits de harcèlement, l’état de santé et l’épuisement de leur fille. « On a tout de suite pris contact avec la CPE puis le principal, et en fait, on a reçu une fin de non-recevoir dès le premier entretien. La gravité de la situation était minimisée. Léonie a été culpabilisée la semaine suivante, on lui reprochait d’avoir porté plainte contre la vidéo alors que l’enfant s’était excusé. C’est pas loin de la maltraitance psychologique », affirme Agnès.

"Nous ne sommes pas restés les bras croisés", assure le rectorat de Poitiers

Le monsieur "anti-harcèlement scolaire" du rectorat de Poitiers estime qu'il est "un peu trop tôt pour parler de harcèlement. Ce qui est sûr, c'est que l'on est en présence d'un conflit entre deux anciennes amies qui se sont fâchées et la rupture est mal vécue par les deux et en particulier par l'une des deux élèves".

"On est sur quelque chose de très compliqué, le harcèlement c'est éminemment subjectif. Du point de vue de la maman et de Léonie, l'adolescente est en souffrance, elle considère qu'elle est harcelée donc globalement on s'en occupe."

Conseiller technique auprès de la rectrice de Poitiers, Vincent Planner assure qu'"énormément de choses ont été mises en place, des équipes ont été mobilisées, les élèves concernés ont été entendus, les témoins également, les parents ont été reçus et il y a eu différentes médiations." Vincent Planner ajoute que l'élève mise en cause a été sanctionnée, "pas pour du harcèlement mais pour une agression verbale".

Le monsieur anti-harcèlement du rectorat confirme le caractère "humiliant" de la vidéo publiée pendant les vacances d'été. "Bon globalement, ça s'est fait pendant les vacances d'été, hors du temps scolaire, l'élève incriminée s'est excusée, pour nous l'incident était clos."

« Le principal veut des faits prouvant le harcèlement, je ne lui fournirai pas de tentative de suicide »

Peu avant les vacances de Noël, Léonie n’ose plus aller au collège par phobie scolaire. « On a croisé par hasard son harceleuse dans un centre commercial de Poitiers, et là, Léonie a été prise de crises de panique avec tachycardie et difficulté de respiration. »

« Aucune sanction n’a été prise contre son harceleuse ; je vais donc porter plainte contre la direction du collège pour non-assistance à personne en danger »

Vidéo à l’appui, Agnès déclare avoir alerté la direction de l’établissement scolaire. « Il y les images mais pour le principal, ça se passe hors contexte scolaire, pendant les vacances donc ça ne le concerne pas. Pourtant le cyber-harcèlement ne s’arrête pas à la porte du collège ! »