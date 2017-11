"Dans c'monde de ouf". A l'Isle sur le Doubs, ils chantent les droits de l'enfant

Avec leurs mots d'enfant, ils s'adressent aux présidents pour leur demander d'oublier les armes et l'argent et penser à eux. Ça donne un clip enregistré par sept enfants du centre aéré des Francas de l'Isle sur le Doubs. "Dans c'monde de ouf" ambitionne de conquérir la toile.

Du haut de leurs 8, 9 et 10 ans, Lucile, Lola, Jeanne, Tony, Gabriel, Lorenzo et Jade ne mâchent pas leur mots. "Les grands avec leurs cervelles de courgette, ils dégomment tout, même les enfants". Le ton de la chanson est donné. "Dans c'monde de ouf", les enfants l'ont écrite avec leurs mots à eux, lors du centre aéré des Francas à l'Isle sur le Doubs. Tout a commencé par un éveil aux droits de l'enfant dispensé par la déléguée régionale de l'Unicef, Mireille Sylvant. Puis les jeunes ont choisis deux thèmes : la faim dans le monde et la guerre. Et ils se sont mis à écrire, avec le concours de la chanteuse des Cancoyotes Girls, Maggy Bolle. "Créer une chanson pourquoi ? Parce c'est vivant, ça parle. Et ils aiment ça" explique Aurélie Lollier, coordinatrice des Francas à l'Isle sur le Doubs. "Et ça donne un message très fort. Je suis vraiment fier ce qu'ils ont réussi à écrire. C'est beau.".

"On a dit toutes nos idées. Après, on l'a mis en chanson" Ca donne "Dans c'monde de ouf". Copier

La chanson a été enregistrée au Moloco, la salle des musiques actuelles du Pays de Montbéliard à Audincourt, dans une version audio et une version clip. "Y a des gens qui n'ont plus d'piaules, plus d'mère, plus d'frère, à cause de mecs sans roubignoles qui leur ont déclaré la guerre". Les parents sont conquis. Les partenaires aussi. Après sa présentation officielle à l'Isle sur le Doubs, la chanson ambitionne de conquérir la toile. Et pourquoi pas, devenir un tube.

La vidéo sera mise en ligne sur Youtube ce jeudi 2 novembre à partir de 17 heures. Nous ne manquerons pas de vous la partager à ce moment-là.