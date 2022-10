Dans cette petite école manchoise des parents d'élèves dénoncent la présence de plomb et d'amiante

Les parents d'élèves de l'école Le Chat-Perché à La Haye du Puits font éclater leur colère. A l'heure de la sobriété énergétique, ils dénoncent l'état général des bâtiments et ils alertent aussi sur les conditions de sécurité et de santé dans cet établissement.

Les parents d'élèves de l'école Le Chat-Perché à La Haye du Puits (224 enfants) mettent en garde : leur mobilisation "ne fait que commencer". Ce jeudi matin ils ont manifesté pour dénoncer l'état des bâtiments, des "passoires thermiques" selon eux avec présence de plomb et d'amiante.

Les parents d'élèves réclament des travaux en urgence

Cela fait 10 ans qu'ils disent alerter la mairie qui ne leur répondrait pas. Pour Vincent Sevestre représentant des parents d'élèves à l'approche de l'hiver, ce n'est plus tenable : "on est encore sur des menuiseries en bois simple vitrage dont certaines peintes au plomb, la bibliothèque qui doit être désamiantée n'est plus accessible depuis 2 ans, pas d'isolation et quasiment tous les éclairage en halogènes c'est une catastrophe !"

Des classes dans des préfabriqués depuis les années 60

Aujourd'hui deux classes (CM1 et CM2) sont encore dans un préfabriqué des années 60 "et avec la crise énergétique je pense que ça doit être en plus un budget pharaonique pour la commune" ajoute Vincent Sevestre. Des ouvertures devraient être remplacés dans un premier temps mais cela reste très insuffisant selon lui. La mairie leur a indiqué qu'il y a bien un projet de rénovation, que c'est en cours "mais dans les faits il n'y a aucun budget, aucun plans c'est une catastrophe". Un contact aurait été pris avec l'architecte conseil de l'Education nationale mais à ce jour aucunes nouvelles.

Nous avons essayé de joindre le maire de la Haye du Puits mais Alain Leclère n'a pas répondu à nos sollicitations.