Dans cinq lycées de Tours et Amboise, on pédale pour recharger son téléphone portable

Depuis ce lundi 4 janvier, les élèves de cinq lycées d'Indre-et-Loire peuvent pédaler pour recharger leurs téléphones portables. Le conseil régional a en effet offert à chacun de ces établissements scolaires deux pédaliers : des appareils à 2.300 euros qui permettent aux lycéens de recharger leur téléphone avec une énergie propre qu'ils créent eux-mêmes. Les cinq lycées équipés en Indre-et-Loire sont les lycées Descartes et Albert Bayet à Tours ainsi que trois lycées d'Amboise, le lycée viticole et les lycées Chaptal et Vinci.

Deux pédaliers dans la cour

Au lycée Descartes, à Tours, les deux pédaliers ont été installés dans un coin de la cour, chacun devant un banc, sous un auvent. Le principe est le même que pour alimenter une dynamo, sauf qu'ici, quand on pédale, on n'obtient pas de la lumière, mais de l'énergie pour son portable. Jean, un élève de terminale, est un des premiers à tester le dispositif, "on télécharge une application téléphonique, on crée un compte et on n'a plus qu'à se brancher et à choisir notre borne sur l'appli. On fait ça une fois et ensuite c'est bon, on s'y remet autant de fois qu'on veut".

1% de batterie en une minute

Une personne qui pédale peut charger simultanément deux portables. On gagne environ 1% de batterie en une minute et les élèves se prennent vite au jeu. Certains auraient juste préféré un emplacement un peu plus discret et moins froid que la cour de récréation. Au moins un des deux appareils devait être installé à l'intérieur, dans le foyer des élèves, mais l'épidémie de Covid-19 limite pour le moment les emplacements possibles.

Pendant les deux mois qui viennent, un challenge est lancé entre les 19 lycées de la région Centre-Val de Loire qui ont été équipés de deux pédaliers. L'établissement dont les élèves auront le plus pédaler recevra un troisième appareil.