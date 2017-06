Dans l'académie de Caen, les copies du bac sous haute surveillance

Les épreuves du baccalauréat démarrent le 15 juin prochain. Pour l'académie de Caen, 14 685 élèves de terminale s'apprêtent à en découdre. D'ici-là, l'objectif est simple pour le rectorat : tout faire pour éviter les fuites. Ce qui explique les nombreuses mesures de sécurité.

Des salles à codes, des coffres-forts, un lieu tenu secret... Non, il ne s'agit pas des ingrédients d'un film d'espionnage, mais bien des principales mesures de sécurité pour protéger les copies du bac ! Les épreuves démarreront le 15 juin prochain avec la philosophie pour les filières générales. Dans l'académie de Caen, 14 685 élèves de terminales sont concernés. Des milliers de pages ont été imprimés pour les épreuves et elles sont surveillées de près par le rectorat.

"Ma famille ne sait pas où je travaille"

L'impression se fait dans un lieu tenu secret. Une petite équipe de six salariés travaillent depuis plusieurs mois pour imprimer les copies du bac, mais aussi celles du brevet. Ces employés s'engagent chaque année par écrit à ne pas divulguer tout ce qui touche à l'imprimerie. Même leurs familles ne sont pas au courant de tout ! "Ils savent que je travaille dans une imprimerie, mais ils ne savent pas ce que je fais exactement", explique Gaëlle.

Une fois imprimées, toutes les copies sont gardées quelques temps dans les locaux, mais pas n'importe où. Une salle "coffre-fort", accessible uniquement grâce à un code, permet d'entreposer ces dizaines de pages. Dans cette salle, les sujets sont mis sous plis, dans des enveloppes opaques.

L'étape suivante, c'est le transport vers les établissements scolaires. Il est effectué par les salariés de l'imprimerie, pour restreindre au mieux le nombre de personnes ayant accès à ces copies. La réception est assurée par les proviseurs des établissements. Chaque lycée dispose d'une pièce sécurisée, avec là aussi un coffre-fort, où sont entreposés les copies, quelques jours avant le début des épreuves.

C'est dans cette salle que sont entreposées les copies du bac, dans des enveloppes plastifiées et opaques. © Radio France - Jean-Baptiste Menanteau

Trois ans d'emprisonnement, 9 000 euros d'amende

Mais au fait, pourquoi autant de sécurité ? "Si jamais des fuites ou des maladresses quelconques se faisaient, nous pourrions mettre en danger la bonne marche de cet examen", explique Christine Barbe, proviseure du lycée Fresnel, à Caen. Une fuite sur une épreuve peut en effet entraîner son annulation, voire son report. Et pour dissuader toute tentative de fraude, l'article 1 de la loi du 23 décembre 1901 permet de réprimer les fraudes dans les examens et concours publics d'une peine allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende. Pour les lycéens, ne reste plus qu'une solution, se mettre au boulot !