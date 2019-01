Dans l'Académie de Lille, les écoles primaires toujours prioritaires, 149 postes supprimés dans le secondaire

L'Education nationale a sorti la calculatrice, comme chaque année à la même époque, pour préparer la rentrée scolaire de septembre 2019. L'Académie de Lille est celle de France qui perd le plus de postes en collèges et lycées, 149, tandis que 44 postes sont créés dans le primaire.

Combien d'enseignants seront devant vos enfants, à la rentrée de septembre 2019 ? C'est ce qui est en train de s'organiser, en ce moment, à l'Education nationale. Les dotations des postes pour l'Académie de Lille, c'est à dire pour les écoles, les collèges et les lycées du Nord et du Pas-de-Calais, ont été arrêtées, lors d'un comité technique académique, qui s'est tenu jeudi 17 janvier.

Dans un premier temps, la réunion a été boycottée par les syndicats, qui dénoncent les suppressions de postes dans le second degré. Tandis que les écoles primaires continuent de gagner des postes.

Après le boycott, le vote contre !

Le SE-Unsa s'oppose à la casse de l'emploi public lors du Comité Technique Académique du 17 janvier.

Un préavis de grève a été déposé pour soutenir les mobilisations sur le terrain.https://t.co/HnGE1muYMY#AgirAvecVous — SE-Unsa Lille (@SEUnsaLille) January 17, 2019

Dédoublement en CP et CE1, suite et fin

Comme ces deux dernières années, la priorité affichée par l'Education nationale, c'est le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les écoles classées en Réseau éducation prioritaire (REP et REP+). En 2019 c'est la dernière étape : 600 classes de CE1 en REP seront concernées.

Pour accompagner ce mouvement, 44 postes sont créés, concentrés sur le département du Nord, il n'y en aucun pour le Pas-de-Calais. Le rectorat de l'Académie de Lille met en avant la démographie : il y aura 6000 élèves en moins par rapport à cette année.

Second degré sacrifié ?

Les syndicats estiment que le second degré est de nouveau sacrifié, pour concentrer les moyens sur le premier degré. 149 postes en moins, et même 287 selon les calculs de l'UNSA, car une partie des dotations se fait en heures supplémentaires.

Laurent Charlemagne, secrétaire de ce syndicat majoritaire chargé des collèges du Nord, remarque que "depuis les années 2000, la France ne cesse de se féliciter d'avoir plus d'enfants que les autres pays d'Europe. Ces enfants arrivent maintenant au bac, et donc les effectifs continuent d'augmenter dans le second degré. Et c'est à ce moment-là qu'on nous supprime des postes !"

Réforme du baccalauréat

Au lycée, la réforme du baccalauréat commence à se mettre en place, elle sera inaugurée par les élèves de première l'an prochain. Il n'y aura plus de filières S, ES, L, mais un socle commun d'enseignements, et un choix de spécialités. A nouveau, les syndicats dénoncent des suppressions de postes, là où, selon eux, il faudrait en créer, pour assurer le succès de ce big-bang.