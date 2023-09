Dans l'académie de Limoges, plus de 110 000 élèves font leur rentrée ce lundi

C'est la rentrée, en Limousin, et partout en France ce lundi. Dans l'académie de Limoges, 110 218 écoliers, collégiens et lycéens** retournent sur les bancs de l'école, dans 761 établissements. Parmi les grands objectifs de cette année scolaire 2023-2024 : l'apprentissage des savoirs fondamentaux. L'académie de Limoges compte par exemple 10 "laboratoires de mathématiques", un "lieu d'échanges de pratiques et de réflexion" décrit le programme de l'académie. Dans la nouvelle promotion, 5 944 sont des élèves en situation de handicap.

8 234 enseignants font leur rentrée

Les enseignants faisaient leur pré-rentrée le vendredi 1er septembre. Le gouvernement a déjà fait quelques annonces pour contenter notamment les 8 234 enseignants des 1er et 2nd degrés de l'académie de Limoges. Le Pacte enseignant promet une rémunération supplémentaire en échanges de plus de travail : soutien en mathématique et français en 6ème ou encore le remplacement de collègues sur des courtes durées. Entre 1 000 et 3 400 euros par an selon les missions acceptées.