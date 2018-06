Reims, France

Le stress commence à monter pour les jeunes qui passent le bac cette année. Les épreuves écrites commencent pour la plupart ce lundi, avec la philosophie. Dans l'académie de Reims, il y a 14 000 candidats inscrits.

Un candidat de 13 ans dans la Marne

Parmi ces candidats, 6 182 sont inscrits dans la Marne et 2 849 dans les Ardennes. La majorité d'entre eux sont en filière générale, c'est-à-dire pour les baccalauréats littéraire, économique et scientifique. Au total, cinq à huit jours d'épreuves écrites sont prévues selon les filières. Les résultats sont attendus le 6 juillet. Ceux qui seront en sursis, enchaîneront directement avec les rattrapages. On espère que la plupart y échapperont et surtout Keryan, ce marnais de 13 ans, plus jeune candidat au bac cette année dans l'académie de Reims. Le plus âgé est un Aubois de 59 ans.

Répartition des candidats au bac selon les filières dans l'académie de Reims en 2018 - Rectorat de Reims

Pendant les épreuves écrites du baccalauréat,les élèves ne recevront aucune nouvelle proposition de Parcoursup pour l'admission dans l'enseignement supérieur. La décision a été prise afin qu'ils puissent se consacrer sereinement à leurs examens, explique le rectorat. Le délai de réponse est donc décalé en tenant compte des huit jours d'épreuves.

Dispositif spécial en pleine grève SNCF

Le stress risque d'être encore plus important pour les candidats qui auront un train à prendre pour se rendre dans leur centre d'examen. Les cheminots reprennent la grève ce lundi. Mais la SNCF et le rectorat de Reims ont tout prévu. Ensemble, ils vont proposer un dispositif "spécial exams". Jusqu'au jeudi 28 juin inclus, la présence des agents en "gilets rouge" sera renforcée dans les gares. Ils seront là pour informer et guider les jeunes. En cas de trafic interrompu ou retardé, le centre opérationnel des TER (trains régionaux), avertira en temps réel le rectorat qui lui-même préviendra les examinateurs.

#SNCFSpécialExams



Candidat à un examen un jour de grève ? Comment s’y rendre en TER ? @TERGrandEst et les académies du Grand Est se mobilisent pour vous aider à organiser votre trajet. + d'infos au 0805 415 415 et sur les sites https://t.co/pmFynXCWvI et https://t.co/hxUeOIoyprpic.twitter.com/KDQN78FidX — TER Grand Est (@TERGrandEst) May 24, 2018

Ces derniers sont appelés à faire preuve d'indulgence. L'admission des candidats restera possible jusqu'à une heure après le début officiel des épreuves. Enfin si un train est supprimé, la SNCF s'engage à prendre en charge les candidats au bac. Ils seront prioritaires dans les cars et les bus de substitution. Si besoin, des taxis pourront les amener jusqu'au centre d'examen. Pour plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur le site de la SNCF. Un numéro spécial est également mis en place pour les candidats du Grand Est : le 0 805 415 415.