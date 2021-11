Dans l'académie de Toulouse, 380 classes sont fermées à cause du Covid annonce le recteur Mostapha Fourar

Alors que la 5e vague de Covid frappe la France, l'Education nationale choisit d'alléger le protocole sanitaire dans les écoles primaires à partir de lundi prochain, 29 novembre. Jusqu'à présent, dès qu'un cas de Covid était détecté, la classe fermait. À partir de lundi, ça ne sera plus le cas. Si un cas de Covid est détecté, toute la classe sera testée et seuls les élèves avec un résultat négatif pourront revenir en cours. Ce protocole a été expérimenté en Ariège. Mostapha Fourar, le recteur de l'académie de Toulouse était l'invité de France Bleu Occitanie ce matin.

8.500 classes sont fermées en France selon le gouvernement. Combien dans notre académie ?

380. Plus exactement, 370 écoles et 8 collèges soit au total 380 classes. Les maternelles et les primaires sont les plus touchées.

Le nouveau dispositif annoncé par Jean-Michel Blanquer pour le primaire et la maternelle, c'est : un cas positif, tout le monde est testé et les enfants qui ont le Covid restent à la maison. Les négatifs retournent en classe. Ce n'est pas contradictoire de laisser les classes ouvertes alors que le Covid se répand ?

Il y a eu d'abord une expérimentation dans dix départements dont l'Ariège.

Et on voit le résultat aujourd'hui : un taux d'incidence qui explose, avec en moyenne un taux de 266 cas pour 100 000 habitants, notamment chez les 6-10 ans. Est-ce que ça marche ?

Ce qui marche, c'est qu'on a limité la fermeture du nombre de classes et c'est très important pour nos élèves. Ce n'est pas la peine de fermer toutes les classes simplement parce que le Covid explose. Ça explose en dehors de l'école aussi, et donc un test systématique pour les élèves, ça permet d'éviter des fermetures de classes. Ça veut dire tout simplement que si on n'avait pas testé, on aurait fermé encore davantage de classes.

Mais est-ce qu'on ne laisse pas le Covid se répandre en laisse les classes ouvertes ?

Je pense que maintenant, avec le recul - le Covid dure depuis deux ans - on a vu à chaque fois que nous avons tenu ensemble, c'est pour le bien de nos élèves. Vous savez les conséquences sur leur réussite, sur leur insertion, sur leur psychologie. Et donc, dire que le virus ne se propage pas serait une aberration. Il se propage et nous devons collectivement faire en sorte qu'il puisse avoir des conséquences minimales sur la scolarité de nos élèves.

Vous dîtes que c'est pour le bien des élèves. Avec ce protocole, certains vont rester à la maison, d'autres vont aller en classe. Ça veut dire des différences d'apprentissage. C'est pas forcément juste, non ?

Il y a une expérience malheureusement acquise depuis deux ans, il ne reste pas simplement chez eux. C'est aussi une continuité pédagogique qui est mise en place par nos enseignants. Personne n'a souhaité cette situation. Vous en parlez comme si c'était quelque chose qui était voulu par quelqu'un. Nous subissons, nous la gérons et nous gérons mieux que d'autres pays. La France est un des rares pays qui a maintenu ses écoles, collèges et lycées ouverts et je peux vous assurer que les parents sont très contents que leurs enfants puissent continuer à aller à l'école.

Des parents qui, on l'a entendu sur France Bleu Occitanie, galère parfois à devoir garder leurs enfants à la maison. Les parents n'ont pas forcément les compétences comme les enseignants. Les enseignants, justement, ils vont devoir s'occuper à la fois des élèves qui sont en classe et de ceux qui sont à distance. Ça veut dire le double de boulot, c'est pas possible, ça, dit notamment le SNUipp. Qu'est-ce que vous répondez ?

D'abord, je voudrais saluer la mobilisation de nos enseignants, de nos chefs d'établissement. C'est une situation très difficile. J'en suis conscient. Nous en sommes conscients et ils font cet effort dans un contexte très particulier qu'on pensait limité dans la durée. Maintenant, il se propage et il se prolonge. Et donc certaines mesures ont été prises, notamment avec des contractuels. Mais là, ça nous ramène sur un autre sujet. Malheureusement, aujourd'hui, on a du mal à recruter des contractuels dans tous les domaines, dans toutes les disciplines. Et la réponse, ça aurait été effectivement de renforcer les enseignants par le recrutement de contractuels. C'est ce que nous essayons de faire.

Vous cherchez à recruter combien de contractuels ?

Autant que vous nous proposerez. Vous savez qu'on avait pensé dans un premier temps que la crise sanitaire aurait une conséquence sur le plan économique. Heureusement, ce n'est pas le cas et comme vous le savez, le chômage aujourd'hui est à un taux assez faible. Et donc, nous manquons de bras dans toutes les disciplines et notamment dans les zones rurales. Nous avons besoin d'aide et j'invite vos auditeurs s'il y en a qui souhaitent se présenter, qu'ils se rapprochent des directions académiques dans leur département, dans tous les domaines, encore une fois dans toutes les disciplines, ils seront les bienvenus.

Ce nouveau protocole, ça veut dire aussi beaucoup de tests, notamment salivaires. Est ce que vous en avez assez aujourd'hui pour les mener ?

D'abord dans le protocole, comme cela a été indiqué par le ministre de l'Education nationale, ce sont les familles qui vont tester les enfants chez eux ou ailleurs. Des tests gratuits dans les jeunes. Mais nous avons la capacité de pouvoir répondre dans les cas où les parents ne pourraient pas le faire. Ce sera étudié avec l'ARS, avec les préfectures de département. Nous répondrons au cas par cas.

On parlait de l'expérimentation, notamment en Ariège. Vous nous dites, ça a bien fonctionné ?

Vous allez avoir l'ensemble des résultats au niveau national dans l'ensemble des départements début décembre, donc dans une semaine. C'est sur la base de cette expérimentation, en tout cas, que le ministre de l'Education nationale a décidé l'élargissement de ce dispositif.