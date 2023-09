Dans l'académie de Toulouse, le nombre de professeurs n'est pas suffisant dans les collèges et dans les lycées

Invité de la matinale de France Bleu Occitanie, ce lundi matin, le recteur de l'académie de Toulouse a fait le point sur la rentrée des classes. Est-ce qu'il y aura un enseignant et un professeur devant chaque classe ? Ce n'est pas forcément reconnaît Mostafa FOURAR, le recteur.

Promesse non tenue

"Dans le premier degré, nous avons le nombre suffisant de professeur nécessaire pour assurer la promesse du président de la République, en revanche dans le second degré, nous avons quelques difficultés dans certains établissements, et certaines disciplines. Nous sommes en train de recruter des contractuels", affirme le recteur sur notre radio. "Ça dépasse l'Education Nationale, c'est une crise de recrutement. On peut se féliciter de la baisse du chômage, mais il y a une tension sur le marché du travail. Il va falloir être novateur pour proposer des perspectives de carrière aux enseignants, et des conditions favorables de travail et des projet ambitieux pour recruter."