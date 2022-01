Dans l’académie de Toulouse, seuls les établissements de Haute-Garonne touchés par la grève de ce jeudi

Un nouveau mouvement de grève dans l’éducation nationale est lancé ce jeudi 20 janvier à l'appel du Snes-FSU, du SNUIPP, de la CGT, de FO, de Sud-Solidaires, des syndicats lycéens et de la FCPE, la principale fédérations de parents d'élèves. Un mouvement qui sera bien moins suivi que la semaine passée où les syndicats ont compté 80% d'enseignants grévistes et une école sur deux fermée. Dans l’académie de Toulouse, le mouvement de grève ne sera vraiment suivi que dans la Haute-Garonne.

L'objectif de cette journée est de re-dire que les propositions de Jean-Michel Blanquer après la grève massive de la mi-janvier ne sont absolument pas satisfaisantes. Le ministre de l’éducation a annoncé que 8.000 personnes seront appelées en renfort dans les établissements scolaire, au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il s’agit de contractuels, d’assistants d'éducation et de vacataires administratifs. Le ministre a aussi annoncé la mise à disposition de "5 millions de masques FFP2" pour les enseignants de maternelle sur demande.

Quelques écoles de Toulouse pourraient être fermées

De manière générale et nationalement, ce mouvement de grève ne sera suivi selon les syndicats que dans les plus grosses métropoles. Quelques écoles de Toulouse donc pourraient être fermées mais ce sera à la marge. Le syndicat qui organise surtout un tractage devant deux écoles de Toulouse (Marengo-Périole et Bénézet) pour que les parents participent également au rassemblement de samedi contre le protocole. Le rendez-vous est donné ce samedi 22 janvier à 11h au Square Charles-de-Gaulle derrière le Capitole. Un rassemblement qui est organisé en accord avec l’association de parents la FCPE.

"Mon école va craquer"

Dans les départements plus ruraux, les intersyndicales n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur un mouvement dur comme la semaine passée. Donc, il y aura du tractage, des banderoles . Dans le Gers, on s’apprête à mettre des banderoles « Mon école va craquer » sur les grilles des établissements. Dans le Tarn, l’Aveyron, ce sera tractage entre midi et deux.

Rendez-vous le 27 janvier

Les syndicats ont surtout en ligne de mire le mouvement du 27 janvier. Un préavis de grève public-privé a été déposée de longue date. Et selon les enseignants, le mécontentement autour du protocole sanitaire sera relayé en même temps que la demande de revalorisation des salaires. Marie Gascard, co-secrétaire du syndicat SNUIPP en Haute Garonne explique que les enseignants seront nombreux ce jour là. "Cette question salariale, pour nous à l'Education nationale, est aussi centrale. Parce qu'au delà de la colère qui s'est exprimée le 13 sur les questions de protocole et de gestion de la crise sanitaire par Jean-Michel Blanquer, cette question des salaires est très importante. Il y a la question du gel du point d'indice depuis de nombreuses années. On perd du pouvoir d'achat depuis plus de dix ans, avec des salaires pour les enseignants de premier degré qui sont parmi les plus bas des pays de l'OCDE."

Mais les enseignants comptent surtout être très nombreux mobilisés ce jour-là pour demander le départ de leur ministre _"Pour nous, Jean-Michel Blanquer n'a plus aucune légitimité à être ministre de l'Education nationale et on demande sa démission. On veut avoir un autre interlocuteur. " _Un rassemblement est prévu à Toulouse à 14h, à la bourse du travail. ce jeudi 20 janvier.