"Dans l'éducation, la coupe est pleine", alerte une représente syndicale du Nord Franche-Comté

"Vous ne pouvez pas imaginer comme la colère est forte et comme les enseignants en ont gros sur la patate de tout ce qu'il se passe dans l'Education", a déclaré ce jeudi matin Anne Forgerit, co-secrétaire départementale du SNUIPP FSU dans le Territoire de Belfort, invitée de France Bleu Belfort Montbéliard. Manque d'anticipation dans la gestion de la crise sanitaire, manque de considération... le ras-le-bol est général.

Des mesures jugées incohérentes

Alors que le gouvernement a suggéré de ne pas envoyer les enfants à l'école ce jeudi et ce vendredi pour limiter les risques de contamination à Noël, sur la base d'une note du Conseil scientifique, Anne Forgerit dénonce une mesure "méprisante" et "faite de contradictions".

"On entend que les écoles ne sont pas des lieux de contamination massive depuis le début de la crise, et puis tout à coup, comme par hasard il y a un risque de contamination le 17 décembre (...) ça veut dire que les enfants vont être protégés pour allez voir leurs grands-parents, mais nous par contre, les professeurs, on n'a pas de familles à protéger ? On le prend très mal".

Plus globalement, le SNUIPP FSU dénonce une série de "dysfonctionnements" depuis le début de la crise sanitaire, alors que le Grenelle de l'Education, se poursuit pour trouver des solutions visant à améliorer les conditions de travail des enseignants.

Qui prend le risque face au Covid ? Qui se paye son propre équipement pour faire l'école à distance ?

"Comme d'habitude, on a des discours de façade, c'est comme pour l'hôpital, c'est comme pour l'Université... et derrière, c'est la débâcle, ça ne tient que par le dévouement du personnel, que par la conscience professionnelle", a-t-elle dénoncé. "Qui prend le risque face au Covid ? Qui se paye son propre équipement pour faire l'école à distance ? Je peux vous dire que là, la coupe est pleine".

Le syndicat organisait ce jeudi une action symbolique dans Belfort, avec des cadeaux vides, "pas de cadeaux pour le service public". "On a fait une lettre au Père Noël avec des revendications fortes, parce qu'on a un autre projet pour l'école". Le syndicat appelle à une grève massive le mardi 26 janvier prochain.

Le Grenelle de l'Education, lancé le 22 octobre dernier par le ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer, doit durer trois mois. Objectif ? "Moderniser le métier enseignant dans toutes ses dimensions" et "revaloriser entièrement la place du professeur dans la société". Pas seulement en terme de salaires mais aussi de santé au travail, mutations ou formation continue. Les premières propositions concrètes sont attendues pour février 2021.