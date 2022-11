Dans l'Hérault, les assistants familiaux manquent de bras

De plus en plus de demandes pour placer des enfants en famille d'accueil

Famille d’accueil, c’est un travail à temps plein, de jour comme de nuit aux côtés d’enfants aux passés difficiles et parfois flou. Le rôle d'assistant ou assistante familiale est de donner à chaque enfant des conditions de vie chaleureuses, ils assurent le bien-être de chacun en prenant en compte leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs. Dans le centre-ville de Béziers, Sylvie et son marie accueillent quatre enfants de 3 à 15 ans (trois garçons et une fille). "En terme d'organisation, c'est difficile. Il faut penser à tout". Même si le quotidien est parfois compliqué, pour Sylvie c'est un métier passion. Elle travaille comme assistante familiale depuis huit ans et elle fait tout pour rendre heureux ses protégés et qu'ils puissent s'épanouir dans un environnement équilibré.

Comment devenir famille d'accueil

La personne souhaitant devenir famille d'accueil doit faire une demande auprès de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), qui va instruire le dossier. Puis, il y a un stage de préparation de 60 heures obligatoire sur plusieurs mois. À la clés un CDI à domicile, qui ne consiste pas seulement à héberger les enfants ou les amener à l'école, mais bien de les aider à grandir et se construire. Les assistants familiaux sont épaulés par une équipe de spécialistes dont des psychologues et des éducateurs. En 2021, dans le département de l'Hérault, 1 456 enfants ont été accueillis en famille d'accueil.