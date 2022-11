Dans l'Indre, des collégiens tournent un documentaire sur l'agriculture

Découvrir la vie à la ferme et le monde audiovisuel. Voilà le programme des vacances pour une poignée de jeunes berrichons. Pendant toute cette semaine, ils sont six à participer à cette activité proposée par le Point Relais Accompagnement des Jeunes (PRAJ), basé à Argenton-sur-Creuse.

Pendant deux jours, ces collégiens ont été en immersion sur deux exploitations agricoles dans l'Indre, avant de passer au montage de la vidéo. Leur mission : concevoir un documentaire d'une dizaine de minutes sur leur expérience à la ferme. "Certains creusent un trou pour mettre des serres, certains récoltent des légumes, certains filment, explique Marie De Paula E Silva, animatrice au PRAJ. Ce qui est intéressant, c'est que leur curiosité puisse se poser là où elle en a envie".

Découvrir la caméra, le micro... et l'agriculture

"Ils tournent leurs images, ce sont leurs idées, ajoute l'animatrice. On les oriente, mais ce sont eux qui choisissent le sens de ce qu'ils veulent montrer". Parmi ces jeunes, certains sont là parce qu'ils sont passionnés par l'agriculture, d'autres par curiosité ou bien par attrait pour les métiers de l'audiovisuel. Lors de leur journée en immersion chez un maraicher bio à Lignac, ils ont par exemple pu filmer le poulailler.

Les jeunes découvrent aussi comment s'occuper des animaux de la ferme. © Radio France - Emeline Ferry

Nicolas Témieau, vidéaste et réalisateur de documentaires, supervise les jeunes et les accompagne dans la conception du documentaire de A à Z. "On démarre par l'écriture, c'est indispensable de poser quelques mots sur le papier, ça leur donne une feuille de route, explique celui qui intervient via Ciclic , l'Agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique. Après, ils prennent la caméra et les micros. On leur apprend à faire des prises de vue, à régler le pied, la hauteur, déterminer s'il faut un mouvement de caméra ou pas, qu'est-ce qu'on décide de montrer dans chaque image...".

"On est à l'ère du numérique, des réseaux sociaux et d'une surabondance d'images, poursuit Nicolas Témieau. Je trouve ça intéressant qu'ils passent par l'écriture et qu'ils essaient de comprendre le pourquoi du comment des contenus qu'ils consomment. Ils comprennent qu'en mettant une image derrière l'autre, ou en mettant un son sur une image, on donne un sens, c'est une forme de pouvoir". "C'est important qu'ils le découvrent, qu'ils explorent", conclut le réalisateur.